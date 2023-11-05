إطلاق مبادرة لتنظيم زيارات لشخصيات رياضية إلى مدينة درنة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي للطب الرياضي عوض القويري إطلاق مبادرة رياضية على مستوى ليبيا، تتضمن تنظيم زيارات لشخصيات رياضية إلى مدينة درنة بعد مرور شهرين على كارثة عاصفة «دانيال».

مباراة بين قدامى الرياضيين في درنة

وقال عوض القويري في تصريح إلى بوابة «الوسط» إن الهدف من المبادرة هو تخفيف حجم المصاب على الوسط الرياضي بالمدينة، وإقامة أنشطة رياضية واجتماعية ومواساة أهل درنة، كما سيجري التنسيق لإقامة مباراة تجمع القدامى لإرسال رسالة عن حجم التضامن والمحبة بين المجتمع الليبي.

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وانتفض المجتمع الليبي في أعقاب كارثة عاصفة «دانيال» التي ضربت مدن الشرق الليبي وخاصة مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات ودمرت أجزاء واسعة من المدينة.