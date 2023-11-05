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نجم الأهلي طرابلس السابق يخضغ للعلاج في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 05 نوفمبر 2023, 06:37 مساء
نجم الأهلي طرابلس السابق يخضغ للعلاج في تونس
لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطنى لكرة القدم إبراهيم المعدانى يرقد على فراش المرض (فيسبوك)
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يُعالج حاليًا بتونس لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم المعداني أحد نجوم الكرة الليبية خلال عقد الثمانينيات، ومن نجومها الذين تركوا بصمة رائعة بالكرة الليبية.

ظروف صحية صعبة لإبراهيم المعداني
ويعاني المعداني من ظروف صحية منذ عدة سنوات وقد وجدت حالته الصحية تفاعلًا من الوسط الرياضي واهتمامًا إعلاميًا من محبيه وعشاق فنه الكروي الجميل.

ويُصنَّف إبراهيم المعداني على أنه من نجوم الكرة الليبية الكبار، ولعب مواسم عديدة لصالح الأهلي طرابلس وأسهم في فوز الفريق بلقب الدوري الممتاز موسم 1983 – 1984 للمرة السادسة في تاريخ النادي، كما أسهم في وصول الأهلي طرابلس إلى نهائي كأس الكؤوس الأفريقية العام 1984، كما قدم مستوى مميزًا مع المنتخب الوطني.

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وقد اعتزل إبراهيم المعداني العام 1992 بعد مسيرة كروية رائعة وزاخرة بالعطاء استمرت 14 عامًا.

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