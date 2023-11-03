  • Alwasat News
Atwasat

المدينة يتصدر ترتيب المجموعة الثانية في «دورينا» بالفوز على البشائر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 07:01 مساء
المدينة يتصدر ترتيب المجموعة الثانية في «دورينا» بالفوز على البشائر
صراع بين اللاعبين خلال مباراة المدينة والبشائر (حساب نادي البشائر على فيسبوك)
alwasat radio

فاز المدينة على البشائر بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

البشائر يخسر أولى مبارياته في دورينا»
أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب معتز بن حامد، ليرفع بذلك المدينة رصيده إلى ست نقاط، تصدر بها ترتيب المجموعة الثانية في «دورينا».

فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

وسبق لفريق المدينة أن تغلب على الاتحاد في الجولة الافتتاحية لـ«دورينا» بهدفين مقابل هدف واحد. بينما تعد هذه هي أول مباراة لفريق البشائر في الموسم الجديد من الدوري الليبي، حيث سبق أن جنبته القرعة خوض أي مواجهة خلال الجولة الأولى من الموسم الكروي الجديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية

يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا

الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة

الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)

الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته

استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي

داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي
الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر

الليلة في «تغطية خاصة»: شمال غزة.. بين محاولات العزل ومقاومة النقطة صفر
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع

ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية

فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
اليوم بـ«دورينا».. الأهلي طرابلس يصطدم بالأولمبي.. والسويحلي يستضيف أساريا.. والاتحاد يلتقي الخمس
اليوم بـ«دورينا».. الأهلي طرابلس يصطدم بالأولمبي.. والسويحلي ...
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه فيرونجا الكونغولي في تصفيات الدوري الأفريقي للسلة «بال»
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه فيرونجا الكونغولي في تصفيات الدوري ...
الأهلي طرابلس يفقد نقطتين ثمينتين أمام الأولمبي.. وفوز أساريا على السويحلي بـ«دورينا»
الأهلي طرابلس يفقد نقطتين ثمينتين أمام الأولمبي.. وفوز أساريا على...
جمال الوخي يحث الناشئين على الالتزام من أجل التألق في الملاعب
جمال الوخي يحث الناشئين على الالتزام من أجل التألق في الملاعب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات ......
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري ......
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل العودة إلى ليبيا
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل ......
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبيري
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني ......
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة...
المزيد
المدينة يتصدر ترتيب المجموعة الثانية في «دورينا» بالفوز على البشائر
المدينة يتصدر ترتيب المجموعة الثانية في «دورينا» بالفوز على ......
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل ......
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى ......
جمال الوخي يحث الناشئين على الالتزام من أجل التألق في الملاعب
جمال الوخي يحث الناشئين على الالتزام من أجل التألق في ......
الأهلي طرابلس يفقد نقطتين ثمينتين أمام الأولمبي.. وفوز أساريا على السويحلي بـ«دورينا»
الأهلي طرابلس يفقد نقطتين ثمينتين أمام الأولمبي.. وفوز ......
المزيد