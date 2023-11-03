المدينة يتصدر ترتيب المجموعة الثانية في «دورينا» بالفوز على البشائر

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المدينة على البشائر بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب معتز بن حامد، ليرفع بذلك المدينة رصيده إلى ست نقاط، تصدر بها ترتيب المجموعة الثانية في «دورينا».

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وسبق لفريق المدينة أن تغلب على الاتحاد في الجولة الافتتاحية لـ«دورينا» بهدفين مقابل هدف واحد. بينما تعد هذه هي أول مباراة لفريق البشائر في الموسم الجديد من الدوري الليبي، حيث سبق أن جنبته القرعة خوض أي مواجهة خلال الجولة الأولى من الموسم الكروي الجديد.