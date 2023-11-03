العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» بإقامة مباراتين اليوم السبت، فيلعب الأخضر مع الصداقة في الثالثة عصرا على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين علي الغالب ومحمد سلحب، والحكم الرابع علي الجارح، كما يلعب النصر مع الصقور في السابعة مساء على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي، بإدارة الحكم مؤمن الراعي والمساعدين عزالدين عطية، ومحمد عريبي والحكم الرابع مصطفى الدرسي.

اختتام الجولة الثانية من «دورينا» الأحد

وتختتم الجولة الثانية من «دورينا» بعد غد الأحد، بمباراة الأهلي بنغازي والتعاون في السابعة مساء على أرضية ملعب شهداء بنينا، بإدارة الحكم خليل سنان والمساعدان أحمد عوينه ووليد عيسى والحكم الرابع عماد خريش.

وقد افتتحت الجولة الثانية من «دورينا» أمس، بثلاث مباريات شهدت تعادلا سلبيا بين الأهلي طرابلس والأولمبي، وتعادل إيجابيا بهدف لمثله بين الاتحاد والخمس، وفوز أساريا على السويحلي بهدفين مقابل هدف.

العلم الفلسطيني حاضر بقوة في «دورينا»

ومع انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، عبرت المدرجات التي غصت بالجماهير عن تضامنها مع ما يجري من أحداث في قطاع غزة، فكان العلم الفلسطيني حاضرا بقوة في الملاعب الليبية، حيث حرصت جميع الأندية دون استثناء على اصطحابه في كل مباراة وتدريب لها، لإعلان المساندة الكاملة للفلسطينيين أمام المجازر الدائرة رحاها على الأراضي المحتلة من قِبل الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وقبل انطلاق الموسم الجديد من «دورينا»، فرض العلم الفلسطيني نفسه على المستطيل الأخضر، وكذلك في المدرجات المختلفة خلال فترات إعداد الأندية. ومع انطلاق الأسبوع الأول لمسابقة الدوري، كان حضور العلم الفلسطيني والهتاف للقدس لافتا للنظر من قِبل اللاعبين والأجهزة الفنية، وكذلك الجماهير التي ينتظر حضورها أكثر مع توالي الأسابيع المقبلة.

يأتي هذا بعدما أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، الأحد الماضي، بيانا توضيحيا حول حضور الجمهور مباريات المسابقات الرسمية، قال فيه: «تابع الاتحاد الموسم الرياضي الجديد، وإدراكاً منا أن لعبة كرة القدم تلعب من أجل الجمهور، لأنه محور أساسي تدور حوله كرة القدم، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، في اجتماعه قبل انطلاق مسابقة الموسم الرياضي 2023-2024، بإقامة مباريات مسابقات هذا الموسم بحضور الجمهور».

وأضاف البيان الصادر عن اتحاد الكرة: «تواصلنا وعقدنا عدة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية المختصة، لوضع الترتيبات الأمنية والتنظيمية اللازمة لتنظيم عملية دخول الجمهور الملاعب كرة القدم، وفق الآلية التي تضعها هذه الجهات الأمنية المتخصصة. وقد وصلت هذه الترتيبات إلى مراحلها النهائية، إلا أنه فوجئنا بإدخال الجمهور الرياضي بعض الملاعب من بعض الجهات قبل إتمام الترتيبات الأمنية النهائية».

اتحاد كرة القدم الليبي يرحب بحضور الجمهور

وأكمل: «واستشعارا منا بأهمية أمن وسلامة اللاعبين والمسيرين ومسؤولي المباريات والجمهور، وأن تجرى مباريات المسابقة في إطار الأمن والسلامة الرياضية، فإننا لا نمانع في دخول الجمهور مدرجات الملاعب، لحضور المباريات ومساندة فرقها، وأن تتحمل الجهات الأمنية المختصة مسؤولياتها، حيث أناط لها القانون مسؤولية تأمين مثل هذه الأحداث، بينما الاتحاد الليبي لكرة القدم هو جهة تنظيمية إشرافية على المسابقات، ولا علاقة له بأي إجراءات تتخذ بدخول الجمهور دون آلية وخطة أمنية واضحة المعالم للأندية والاتحاد، ومتفق عليها مسبقا مع كل الأطراف المعنية».

تطبيق اللوائح المنظمة حال الخروج عن النص

واختتم البيان: «في الوقت الذي نسمح فيه للجماهير الرياضية بحضور مباريات فرقها، فإننا سنطبق اللوائح المعمول بها على الأندية الرياضية التي يخرج جمهورها عن التشجيع الرياضي السليم، وسنضطر إلي حرمان جمهور أي فريق يخرج عن الروح الرياضية والتنافس الرياضي الشريف».

من جهته، طالب مدير المنتخب الوطني الليبي الأسبق محلل قناة الوسط «Wtv»، عادل الخمسي، عبر أحدث حلقات برنامج «في التسعين»، بضرورة حسم ملف حضور الجماهير مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في نسخته الجديدة رقم «49» بموسم 2023-2024.

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وردا على سؤال مذيع الحلقة مراد دخيل، قال الخمسي لبرنامج «في التسعين»: «ملف حضور الجماهير مباريات الدوري ملف مهم، ويحتاج إلى حسم قبل انطلاق المسابقة بأربعة أشهر، وليس قبل المسابقة بأربعة أيام». وأضاف الخمسي: «هذا القرار يحتاج إلى اجتماع مع الأجهزة الأمنية، لمعرفة إذا كانت المباريات بجمهور أم لا، لكن ما يحدث من تنظيم ينذر بارتباك، لأن موضوع الملاعب معقد، فلكل ملعب له حساباته وظروفه، سواء في المدرجات أو في أرضية الملعب، وبصراحة هناك ملاعب منضبطة مثل ملعب أبوسليم، وهو الوحيد الذي طبق عدم حضور الجمهور».

وناقشت الحلقة جملة من الملفات المتعلقة بالترتيبات الأخيرة لانطلاق النسخة الـ49 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا». وتطرق البرنامج إلى ملف عودة الجمهور للمدرجات، بعد تأجيل البت في هذا الموضوع إلى حين تشكيل لجنة بين وزارة الداخلية واتحاد الكرة وشركة المنشآت الرياضية، على الرغم من إعلان وزارة الداخلية رفضها استقبال الجماهير في الملاعب.

فريق الأهلي طرابلس يتشح بالكوفية الفلسطينية قبل مباراته أمام الملعب الليبي (حساب الأهلي طرابلس على فيسبوك)

العلم الفلسطيني حاضر بقوة في مدرجات لقاء السويحلي وأساريا (حساب نادي السويحلي على فيسبوك)

فريق الاتحاد يحمل العلم الفلسطيني قبل مباراته أمام المدينة (حساب الاتحاد على فيسبوك)