الأهلي طرابلس يفقد نقطتين ثمينتين أمام الأولمبي.. وفوز أساريا على السويحلي بـ«دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت نتائج اليوم من مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، عن التعادل السلبي بين الأهلي طرابلس والأولمبي، والتعادل الإيجابي بين الاتحاد والخمس، وفوز أساريا على السويحلي.

الأهلي طرابلس يكتفي بالتعادل مع الأولمبي

في ملعب الزاوية انتهت مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي بنتيجة التعادل السلبي في مباراة خيبت التوقعات كافة على المستوى الفني من كلا الفريقين، حيث كانت الفرص التهديفية شحيحة باستثناء محاولة أبوعرقوب التي تصدى لها حارس الأولمبي عزاقة بصعوبة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده ويصبح رصيد الأهلي طرابلس أربع نقاط ورصيد الأولمبي نقطتين.

ومن ملعب الجميل عاد فريق الخمس بنقطة ثمينة بعد تعادله مع فريق الاتحاد بهدف مقابل هدف في مباراة كانت فيها لمحات فنية وفرص وتضييق للمساحات من جانب فريق الخمس الذي عرف كيف يخرج بنقطة من ملعب الجميل.

سجل هدف الاتحاد مهاجمه الدومنيكي رييس في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء، ثم نجح محمد عياد في تسجيل هدف التعادل للخمس.

بهذا التعادل الإيجابي يصبح رصيد الخمس أربع نقاط، فيما بقي الاتحاد من دون نقاط بسبب تنفيذ عقوبة الخصم من النقاط المفروضة عليه من قبل اتحاد الكرة نهاية الموسم الكروي الماضي.

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أما المباراة الثالثة فأقيمت على ملعب الشموع وأسفرت عن حصول فريق أساريا على ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق السويحلي في ملعبه بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدفي فريق أساريا الثنائي المغربي زهير أوشن وياسين لكحل، فيما أ حرز هدف السويحلي محمود بن والي.