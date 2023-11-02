  • Alwasat News
Atwasat

اليوم بـ«دورينا».. الأهلي طرابلس يصطدم بالأولمبي.. والسويحلي يستضيف أساريا.. والاتحاد يلتقي الخمس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 02 نوفمبر 2023, 01:52 مساء
اليوم بـ«دورينا».. الأهلي طرابلس يصطدم بالأولمبي.. والسويحلي يستضيف أساريا.. والاتحاد يلتقي الخمس
مباراة الاهلي طرابلس والملعب الليبي بالجولة الأولى من «دورينا» الجمعة 27 أكتوبر 2023 (حساب الأهلي طرابلس على فيسبوك)
alwasat radio

تتواصل منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» اليوم الخميس، بإقامة ثلاث مباريات في الثالثة والنصف عصرا ضمن مواجهات المجموعة الثانية، بعدما افتتحت الجولة أمس الأربعاء بمباراة الاتحاد المصراتي مع الملعب الليبي الذي حسم اللقاء لصالحه بهدف مقابل لا شيء.

الأهلي طرابلس يسعى لمواصلة انتصاراته في «دورينا»
فعلى أرضية ملعب الزاوية يلتقي فريقا الأولمبي والأهلي طرابلس بإدارة الحكم نصيب الهوارى، والمساعدان مروان الحرارى ومحمد بلعم والحكم الرابع محمد بن رشدان، وعلى أرضية ملعب نادى الشموع تقام مباراة السويحلي وأساريا، بإدارة الحكم أيوب الفرجاني والمساعدين عبدالسلام العوامي وعبدالله الشكري والحكم الرابع رامي هويدي، وعلى ملعب الجميل يلعب الاتحاد مع الخمس بإدارة الحكم محمد الشحومى والمساعدين سفيان علي وربيع الشوشان والحكم الرابع مؤيد خليل.

أما غدا الجمعة، فتقام ثلاث مباريات أيضا على أرضية ملعب نادى الشموع يلتقي البشائر مع المدينة، بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدان أحمد ضيف وموسي العطوي والحكم الرابع عبدالمجيد مختار.

وفي المجموعة الأولى وعلى أرضية ملعب شهداء بنينا ستقام مباراة التحدي والأنوار بداية في الثالثة عصرا، بإدارة الحكم محمد القبضي والمساعدين داوود لاغا، وحمزة جمجوم والحكم الرابع محمد نبوس، تعقبها مباراة الهلال مع المروج في السابعة مساء، بإدارة الحكم أشرف عمر، والمساعدين عطية محمد والمنجي أبوشكيوه والحكم الرابع عصام الجهاني.

الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»
توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس العالم 2026

وتتواصل المباريات بعد غد السبت، بمباراتين فيلعب الأخضر مع الصداقة في الثالثة عصرا على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين علي الغالب ومحمد سلحب، والحكم الرابع علي الجارح، كما يلعب النصر مع الصقور في السابعة مساء على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي، بإدارة الحكم مؤمن الراعي والمساعدين عزالدين عطية، ومحمد عريبي والحكم الرابع مصطفى الدرسي.

وتختتم الجولة الثانية يوم الأحد المقبل بمباراة الأهلي بنغازي والتعاون في السابعة مساء على أرضية ملعب شهداء بنينا، بإدارة الحكم خليل سنان والمساعدان أحمد عوينه ووليد عيسى والحكم الرابع عماد خريش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار؟

«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام ...
«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا

«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا
كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 26 يوما

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال ...
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»
أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
هل يعيد التاريخ نفسه؟

هل يعيد التاريخ نفسه؟
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة
رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي

رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»

الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»
مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة أي حالة بقسم الغسيل الكلوي

مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة أي حالة بقسم الغسيل الكلوي
وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني
توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي

توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي
ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام

ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
النصر والشباب في نهائي كأس السلة تحت 20 عاما.. الأربعاء
النصر والشباب في نهائي كأس السلة تحت 20 عاما.. الأربعاء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بداية الدوري.. ووجود الجماهير ضروري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بداية الدوري.. ووجود ...
منتخب ليبيا يغادر كأس العالم لكرة القدم المصغرة بخسارة ثالثة أمام البرتغال
منتخب ليبيا يغادر كأس العالم لكرة القدم المصغرة بخسارة ثالثة أمام...
توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس العالم 2026
توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس العالم...
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات ......
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري ......
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبيري
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني ......
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل العودة إلى ليبيا
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل ......
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة...
المزيد
اليوم بـ«دورينا».. الأهلي طرابلس يصطدم بالأولمبي.. والسويحلي يستضيف أساريا.. والاتحاد يلتقي الخمس
اليوم بـ«دورينا».. الأهلي طرابلس يصطدم بالأولمبي.. والسويحلي......
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما...
سلة الأهلي بنغازي في اختبار صعب أمام فاب الكاميروني بتصفيات الدوري الأفريقي «بال»
سلة الأهلي بنغازي في اختبار صعب أمام فاب الكاميروني بتصفيات ......
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في ......
توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس العالم 2026
توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس ......
المزيد