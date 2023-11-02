اليوم بـ«دورينا».. الأهلي طرابلس يصطدم بالأولمبي.. والسويحلي يستضيف أساريا.. والاتحاد يلتقي الخمس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» اليوم الخميس، بإقامة ثلاث مباريات في الثالثة والنصف عصرا ضمن مواجهات المجموعة الثانية، بعدما افتتحت الجولة أمس الأربعاء بمباراة الاتحاد المصراتي مع الملعب الليبي الذي حسم اللقاء لصالحه بهدف مقابل لا شيء.

الأهلي طرابلس يسعى لمواصلة انتصاراته في «دورينا»

فعلى أرضية ملعب الزاوية يلتقي فريقا الأولمبي والأهلي طرابلس بإدارة الحكم نصيب الهوارى، والمساعدان مروان الحرارى ومحمد بلعم والحكم الرابع محمد بن رشدان، وعلى أرضية ملعب نادى الشموع تقام مباراة السويحلي وأساريا، بإدارة الحكم أيوب الفرجاني والمساعدين عبدالسلام العوامي وعبدالله الشكري والحكم الرابع رامي هويدي، وعلى ملعب الجميل يلعب الاتحاد مع الخمس بإدارة الحكم محمد الشحومى والمساعدين سفيان علي وربيع الشوشان والحكم الرابع مؤيد خليل.

أما غدا الجمعة، فتقام ثلاث مباريات أيضا على أرضية ملعب نادى الشموع يلتقي البشائر مع المدينة، بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدان أحمد ضيف وموسي العطوي والحكم الرابع عبدالمجيد مختار.

وفي المجموعة الأولى وعلى أرضية ملعب شهداء بنينا ستقام مباراة التحدي والأنوار بداية في الثالثة عصرا، بإدارة الحكم محمد القبضي والمساعدين داوود لاغا، وحمزة جمجوم والحكم الرابع محمد نبوس، تعقبها مباراة الهلال مع المروج في السابعة مساء، بإدارة الحكم أشرف عمر، والمساعدين عطية محمد والمنجي أبوشكيوه والحكم الرابع عصام الجهاني.

- الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»

توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس العالم 2026

وتتواصل المباريات بعد غد السبت، بمباراتين فيلعب الأخضر مع الصداقة في الثالثة عصرا على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين علي الغالب ومحمد سلحب، والحكم الرابع علي الجارح، كما يلعب النصر مع الصقور في السابعة مساء على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي، بإدارة الحكم مؤمن الراعي والمساعدين عزالدين عطية، ومحمد عريبي والحكم الرابع مصطفى الدرسي.

وتختتم الجولة الثانية يوم الأحد المقبل بمباراة الأهلي بنغازي والتعاون في السابعة مساء على أرضية ملعب شهداء بنينا، بإدارة الحكم خليل سنان والمساعدان أحمد عوينه ووليد عيسى والحكم الرابع عماد خريش.