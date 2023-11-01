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النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 10:48 مساء
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
لاعبو فريق النصر عقب التتويج بكأٍس البطولة الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك)
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توج فريق النصر بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت عشرين عاما، وذلك بعد فوزه، اليوم الأربعاء، فى المباراة النهائية التى جرت في القاعة الكبرى بطرابلس على فريق الشباب 68 - 59.

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بهذا الفوز، يكون فريق النصر قد حقق بجدرة واستحقاق الثنائية، بعد تتويجه قبل يومين بلقب دورى تحت عشرين عاما للمرة الثالثة على التوالى، قبل أن يفوز اليوم بلقب بطولة كأس ليبيا، وفقا لحساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على موقع «فيسبوك».

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وعلى الرغم من فوز النصر بلقب كأس ليبيا لكرة السلة، فإن فريق الشباب قدم مباراة كبيرة اختتم بها موسمه الرائع. كما أن الفريق يضم مواهب مبشرة.

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