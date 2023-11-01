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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بداية الدوري.. ووجود الجماهير ضروري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 12:24 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بداية الدوري.. ووجود الجماهير ضروري
جماهير الأهلي طرابلس في المدرجات خلال الأسبوع الأول من دورينا (يمين) وبن صريتي (يسار). (فيسبوك)
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انطلقت الأسبوع الماضي النسخة الـ49 من الدوري الليبي لكرة القدم، ولم تكن هناك مفاجآت تذكر في نتائج فرق المجموعتين إلا فوز فريق الاتحاد المصراتي المُطعم بالشباب من فريق الأواسط علي فريق أبوسليم 1-0، الذي يشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ووصل فيها إلى دور المجموعات بكل جدارة واستحقاق.

أما الجديد في الأمر فهو دخول جماهير الكرة المدرجات رغمًا عن قرارات الاتحاد العام التي تمنع ذلك بحجة عدم استكمال التنسيق الأمني، للمحافظة على أرواح جماهير الكرة. وقد أصدر الاتحاد العام بيانًا يبرئ فيه مسؤوليته عن حدوث أي مشاكل داخل الملاعب، ويهدد بأنه سوف يتخذ كل العقوبات اللازمة تجاه الأندية التي تسبب جماهيرها الشغب في الملاعب. ولأنه لم يستطع اتخاذ عقوبات حيال الذين دخلوا الملاعب عنوة من جماهير أحد الأندية الكبيرة، ترك الباب مفتوحًا للآخرين لدخول الملاعب.

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عمومًا يستر الله وتسير الأمور على خير ما يرام، لأن وجود جماهير الكرة هو فاكهة الكرة، والمحفز الحقيقي لإبداعات اللاعبين، ويعطي المباريات روعة كرة القدم، وآمل من روابط المشجعين في الأندية القيام بدورهم في حفظ النظام، والتشجيع الواعي البعيد عن التعصب. كما آمل من الإعلام الرياضي أن يسهم في نشر الوعي بين جماهير الكرة، ويبتعد عن التحيز لأندية معينة.

إن نجاح دوري الكرة مسؤولية الجميع، من أجهزة أمنية واتحاد عام وأندية رياضية وإعلام رياضي ولاعبين وحكام مباريات وجماهير رياضية.

الخطأ وارد في كرة القدم، لكن كيفية الإصلاح تجرى بالطرق الشرعية التربوية السليمة، وليست بالشغب والفوضى والاحتجاجات التي تحرم الجميع من متابعة المباريات، وتؤثر سلبيًا في المسابقة.

ونأمل أن تصل الفرق الستة إلى دوري المغانم المادية الذي يقام كل موسم مثل مولد السيد أحمد البدوي، الذي لم ينته أو يتحول إلى رباعي أو ثنائي، ويحدد فيه بطل الدوري حسب الجهد والعرق بعيدًا عن الترغيب والترهيب، وأن تقدم للفريق البطل التهنئة من قِبل فرق الدوري مع قناعتها بأنه جدير بها، وخير من يمثلها دوليًا في البطولات الخارجية.

أخيرًا، في أثناء وجودي في مدينة بنغازي شاهدت الإنجاز الكبير الذي يحدث بالمدينة الرياضية، وكيف تحولت من أطلال إلى صرح رياضي عصري متطور بكل مرافقه، وسيكون فخرا للرياضة إذا جرت المحافظة عليه، ونقلت تبعيته للجنة فنية متخصصة بعيدا عن بيروقراطية وزارة الرياضة، وعلى الإعلام الرياضي أن يتابع ويوثق كل مراحل هذا التطور الكبير، والشكر لكل من أسهم في هذا الإنجاز الرياضي، وقدمه هدية لشباب الوطن الذي حرم سنوات طويلة من وجود منشأة رياضية عصرية مثل بقية دول العالم المتحضر.

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