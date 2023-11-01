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النصر والشباب في نهائي كأس السلة تحت 20 عاما.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 09:43 صباحا
النصر والشباب في نهائي كأس السلة تحت 20 عاما.. الأربعاء
فريق النصر المتوج ببطولة دوري ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما. (صفحة نادي النصر عبر فيسبوك)
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تشهد القاعة الكبرى بطرابلس، اليوم الأربعاء، مباراة نهائي كأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما، وتجمع النصر بطل الكأس للمنطقة الشرقية مع الشباب بطل الكأس للمنطقة الغربية، والفائز منهما سيتوج بكأس البطولة والميدالية الذهبية.

- النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما (صور)

يذكر أن بطولة دوري السلة للفئة العمرية نفسها، اختتمت الإثنين الماضي، وتوج بكأس بطولة الدوري والميدالية الذهبية نادي النصر للمرة الثالثة على التوالي.

ونال الميدالية الفضية في بطولة الدوري نادي خالد بن الوليد، بينما أحرز نادي الشباب الميدالية البرونزية، وحل الجزيرة رابعا.

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