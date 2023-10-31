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شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 06:53 مساء
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»
علاء نجم يتحدث لبرنامج «في التسعين» عبر قناة «الوسط» «Wtv» مع الإعلامي مؤيد إسكندر. (صورة مثبتة من الفيديو)
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ناقشت أحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة «الوسط» «Wtv» مع الإعلامي مؤيد إسكندر عددا من العراقيل التي تنتظر مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الـ«49» بموسم 2023-2024.

وخلال مداخلة مع نجم كرة القدم الليبية السابق علاء نجم، تطرق مؤيد إسكندر لأزمات الملاعب، والإنارة التي باتت من أحد الأسباب التي تهدد استمرار المسابقة الكبرى.

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كما تطرق البرنامج، خلال حديثه مع علاء نجم، إلى ملف عودة الجمهور للمدرجات، بعدما أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانا توضيحيا حول حضور الجمهور مباريات المسابقات الرسمية.

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