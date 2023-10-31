عبدالوهاب زوبي يترأس لجنة إعداد بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 16 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة القرار 22 لعام 2023 بشأن تشكيل لجنة تنظيم وإعداد بطولة أفريقيا للكرة الطائرة مواليد 2008، برئاسة عبدالوهاب زوبي، وعضوية بدر الشريف وخيري دوة.

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ستتولى اللجنة التجهيز الفني والإداري للبطولة، على أن تعرض قراراتها على المكتب التنفيذي، لإعطائها الصفة القانونية للتنفيذ.

وستقام البطولة في مدينة مصراتة خلال ديسمبر المقبل، على أن يتأهل منها أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى لبطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين.