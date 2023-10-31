النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الإثنين بالقاعة الكبرى بطرابلس آخر مباراتين في نهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما، وجاءت نتيجة أول مباراة لتشهد فوز خالد بن الوليد على الجزيرة، ففي الربع الأول تقدم فريق خالد بن الوليد 17-12.

وفي الربع الثاني أضاف خالد بن الوليد 16 نقطة مقابل 18 نقطة للجزيرة لينتهي الشوط الأول بتقدم خالد بن الوليد 33-30، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف خالد بن الوليد 41 نقطة مقابل 27 نقطة للجزيرة لتنتهي المباراة بفوز خالد بن الوليد بنتيجة 74-57.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله ووليد شيوب ومحمد عيسى والمسجل أيمن عبدالله والمسجل الإلكتروني عبدالهادي خليفة والميقاتي خالد صوادق، وميقاتي 24 ثانية بشير مخزوم، وراقبها فنيا علي بلقاسم.

النصر يكرر الفوز بتخطي الشباب

أما المباراة الثانية، جمعت النصر والشباب، وفي ربعها الأول تقدم الشباب بفارق تسع نقاط 15-6، والربع الثاني كان متكافئا، وأضاف النصر 14 نقطة مقابل 16 نقطه للشباب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب 31-20.

وفي الربع الثالث كانت السيطرة والأفضلية لفريق النصر الذي أضاف 26 نقطة مقابل 11 نقطة للشباب ليتقدم النصر بفارق خمس نقاط 46-42، وحافظ النصر على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 58-54.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وأيمن عبدالله وأمير حمودة والمسجل محمد عيسى والمسجل الإلكتروني خالد صوادق والميقاتي وليد شيوب، وميقاتي 24 ثانية علي بلقاسم، وراقبها فنيا بشير مخزوم.