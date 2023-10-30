«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، مواعيد مباريات الأسبوع الثاني لمرحلة ذهاب بمسابقة الدوري الممتاز رقم «49» لموسم 2023-2024 للمجموعتين.

تنطلق المنافسات في المجموعة الثانية، بعد غد الأربعاء، الأول من نوفمبر 2023 بلقاء الملعب الليبي مع الاتحاد المصراتي على ملعب النهر، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا.

ثلاث مواجهات في المجموعة الثانية.. الخميس

وفي نفس التوقيت، تجرى الخميس الثاني من نوفمبر ثلاث مواجهات، الأولمبي مع الأهلي طرابلس على ملعب الزاوية، والسويحلي يلتقي مع أساريا على ملعب الشموع، والاتحاد يواجه الخمس على ملعب الجميل، على أن تختتم منافسات المجموعة الجمعة بمواجهة البشائي مع المدينة على ملعب الشموع.

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التحدي مع الأنوار في انطلاق المجموعة الأولى

وتبدأ مباريات المجموعة الأولى الجمعة 3 نوفمبر بمواجهة التحدي مع الأنوار على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة الثالثة، وفي نفس اليوم يلتقي الهلال مع المروج على نفس الملعب، لكن في تمام الساعة السابعة مساء.

ويشهد يوم السبت 4 نوفمبر مواجهتين، الأولى تجمع الأخضر مع الصداقة على ملعب شيخ الشهداء في تمام الساعة الثالثة، والنصر مع الصقور على ملعب شهداء بنينا في تمام السابعة.

وتختتم مباريات المجموعة الأولى الأحد 5 نوفمبر بمواجهة الأهلي بنغازي مع التعاون على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة السابعة مساء.

جدول مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الليبي الممتاز. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)

جدول مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الليبي الممتاز. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)