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شاهد.. عبر «في التسعين» آراء صادمة بحق المنتخب الليبي بعد استمراره في التصنيف 126

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 04:42 مساء
شاهد.. عبر «في التسعين» آراء صادمة بحق المنتخب الليبي بعد استمراره في التصنيف 126
أحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
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استعرضت أحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» آراء خبراء كرة القدم الليبية عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم وعلاء نجم في عدم تقدم ترتيب منتخب «فرسان المتوسط»، بعد ثلاث مواجهات ودية.

وانتقد ثلاثي تحليل قناة الوسط «Wtv» عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم وعلاء نجم مستوى المنتخبات التي واجهها الفريق الوطني خلال معسكره الخارجي بالمغرب.

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وقال مدير المنتخب الليبي السابق عادل الخمسي: «كي تتقدم في التصنيف الدولي، عليك مواجهة منتخبات متقدمة في التصنيف، مع تقديم نتائج مميزة أمامها، لكن فريقنا الوطني واجه منتخبات الصومال وليبيريا والنيجر، فكانت النتيجة الاستمرار في المركز الـ126».

ثلاث مواجهات ودية خلال معسكر المغرب
وخاض المنتخب الوطني ثلاث مباريات ودية دولية خلال شهر أكتوبر الجاري أمام منتخبات ليبيريا والنيجر والصومال، خلال المعسكر الخارجي في المغرب.

وتمكن «فرسان المتوسط» من تحقيق الفوز على منتخب ليبيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما سيطر التعادل بهدف لمثله على المباراة الثانية أمام منتخب النيجر، والتعادل السلبي على المباراة الثالثة أمام منتخب الصومال.

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