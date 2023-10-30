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النصر يتصدر نهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما بالعلامة الكاملة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 30 أكتوبر 2023, 12:02 مساء
النصر يتصدر نهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما بالعلامة الكاملة
فريق كرة السلة بنادي النصر لفئة الشباب. (فيسبوك)
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جرت أمس الأحد بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان في الجولة الثانية من نهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما، المباراة الأولى جمعت الجزيرة والشباب، وشهد الربع الأول تقدم الجزيرة 15-9، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة 29-24.

وفي الربع الثالث كان التفوق واضحا للشباب الذي أضاف 24 نقطة مقابل 11 نقطة للجزيرة، ليتقدم الشباب 48-40، وفي الربع الرابع عاد التفوق للجزيرة الذي أضاف 25 نقطة مقابل عشر نقاط للشباب، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة 65-58.

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أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي ووليد شيوب ومحمد عيسى والمسجل أيمن عبدالله والمسجل الإلكتروني عبدالهادي خليفة والميقاتي خالد صوادق وميقاتي 24 ثانية بشير مخزوم وراقبها فنيا علي بلقاسم.

النصر يتخطى خالد بن الوليد بسهولة  
جمعت المباراة الثانية النصر وخالد بن الوليد، وفي الربع الأول تقدم النصر 12-9، وواصل التقدم حتى أنهى الشوط الأول بنتيجة 25-24، وفي الربعين الثالث والرابع كانت الأفضلية للنصر الذي أضاف 35 نقطه مقابل 24 نقطة لخالد بن الوليد، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة 60-48.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله وأيمن عبدالله وأمير حمودة والمسجل وليد شيوب والمسجل الإلكتروني خالد صوادق والميقاتي عبدالهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية علي بلقاسم وراقبها فنيا بشير مخزوم.

الترتيب بعد الجولة الثانية
باتت الصدارة للنصر بالعلامة الكاملة أربع نقاط من مباراتين، سجل 130 نقطة وعليه 113 والفارق +17، ويلاحقه الجزيرة والشباب بثلاث نقاط، ورابع الترتيب خالد بن الوليد بنقطتين.

مباراتا الجولة الأخيرة
تجرى اليوم الإثنين مواجهات جديدة وتشهد القاعة الكبرى بطرابلس آخر مباراتين في النهائيات، النصر يلتقي الشباب والجزيرة يتبارى مع خالد بن الوليد.

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