محاضرة بجامعة طرابلس عن تنظيم وإدارة البطولات الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتلقى اليوم الإثنين، موظفو إدارة النشاط بجامعة طرابلس محاضرة عن تنظيم وإدارة البطولات بمفهومها والأسس الواجب مراعاتها.

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يحاضر موظفو إدارة النشاط بجامعة طرابلس، عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لألعاب القوى السابق، والمتخصص في الإدارة الرياضية حسين بن مولاهم، وتشمل المحاضرة تنظيم وإدارة المنافسات الرياضية وطرق تنسيقها، سواء عند خروج المغلوب من مرة واحدة، وخروج المغلوب من مرتين، ومن نصف دوري ومن دوري كامل بطريقة الذهاب والإياب.

يأتي هذا ضمن البرنامج الثقافي لإدارة النشاط بجامعة طرابلس للرفع من مستوى موظفي الإدارة وتثقيفهم.