  • Alwasat News
Atwasat

فوز المدينة على الاتحاد.. والخمس على السويحلي في ختام الجولة الأولى من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 29 أكتوبر 2023, 06:42 مساء
فوز المدينة على الاتحاد.. والخمس على السويحلي في ختام الجولة الأولى من «دورينا»
صراع بين اللاعبين خلال مباراة السويحلي والخمس بالجولة الأولى من الدوري الليبي الممتاز الأحد 29 أكتوبر 2023 (حساب نادي السويحلي على فيسبوك)
alwasat radio

أسدل الستار على الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي، اليوم الأحد، بإقامة أربع مباريات ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية.

تعادلان بالمجموعة الأولى من «دورينا»
وضمن منافسات المجموعة الأولى انتهت مباراة المروج والتحدي بهدف لكل فريق. أحرز هدف المروج أشرف الإدريسي، فيما أحرز هشام النقاش هدف التحدي، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وانتهت مباراة الصقور والهلال بالتعادل السلبي في مباراة أقيمت على ملعب طبرق، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.

فوزان ثمينان بالمجموعة الثانية من «دورينا»
أما في المجموعة الثانية فقد تمكن الخمس من حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من الدوري الليبي «دورينا»، بعدما تغلب على السويحلي بهدفين مقابل هدف. تقدم الخمس بهدف أحرزه سيدي بابا، ثم تعادل التونسي هيثم العيوني للسويحلي، إلا أن جون مارك تمكن من إحراز الهدف الثاني للخمس الذي ضمن للفريق النقاط الثلاث وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب النهر الصناعي، حقق المدينة فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، ليحصد المدينة أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من «دورينا»، فيما بقي الاتحاد من دون أي نقاط، علما بأن الفريق لديه عقوبة من الموسم الماضي بخصم ثلاث نقاط من رصيده.

- ظهور مصري لافت للمدربين في انطلاق النسخة الجديدة من «دورينا»
مواجهات تدريبية مصرية عبر «كمونة وكشري» في ختام الجولة الأولى من الدوري الليبي

جاءت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الأول من المباراة، حيث افتتح البرازيلي ماثيوس سجل الأهداف للمدينة في الدقيقة الخامسة من ضربة ركنية، ثم تعادل الاتحاد بهدف في الدقيقة 22 عن طريق المحترف رييس، قبل أن يعود البرازيلي ماثيوس ليحرز هدف الفوز للمدينة في الدقيقة 28. وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال لتنتهي المباراة بفوز المدينة على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي

نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي
آلاف الباكستانيين يتظاهرون أمام السفارة الأميركية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

آلاف الباكستانيين يتظاهرون أمام السفارة الأميركية تنديدا باستمرار العدوان ...
منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم

منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم
الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة

تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»
إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»

إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها ...
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»
محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»

إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟

بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»
الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته ...
شاهد.. تعهدات مدرب الاتحاد الجديد في المؤتمر الصحفي عبر برنامج «في التسعين»
شاهد.. تعهدات مدرب الاتحاد الجديد في المؤتمر الصحفي عبر برنامج ...
المدينة × الاتحاد.. ضمن 4 مواجهات مهمة في ختام الأسبوع الأول من «دورينا»
المدينة × الاتحاد.. ضمن 4 مواجهات مهمة في ختام الأسبوع الأول من ...
فوز الشباب والنصر في افتتاح نهائيات دوري السلة تحت 20 عاما
فوز الشباب والنصر في افتتاح نهائيات دوري السلة تحت 20 عاما
عروض رياضية وتدريب جماعي في اليوم العالمي للجودو بطرابلس (صور)
عروض رياضية وتدريب جماعي في اليوم العالمي للجودو بطرابلس (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات ......
اتحاد الكرة يتصدى للهروب من المنتخب الليبي ويلوح بأقصى العقوبات
اتحاد الكرة يتصدى للهروب من المنتخب الليبي ويلوح بأقصى ......
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري ......
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبيري
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني ......
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل العودة إلى ليبيا
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل ......
المزيد
فوز المدينة على الاتحاد.. والخمس على السويحلي في ختام الجولة الأولى من «دورينا»
فوز المدينة على الاتحاد.. والخمس على السويحلي في ختام الجولة......
اتحاد الكرة الليبي يرحب بالحضور الجماهيري.. ويلقي بالمسؤولية التنظيمية على الأمن
اتحاد الكرة الليبي يرحب بالحضور الجماهيري.. ويلقي بالمسؤولية......
مواجهات تدريبية مصرية عبر «كمونة وكشري» في ختام الجولة الأولى من الدوري الليبي
مواجهات تدريبية مصرية عبر «كمونة وكشري» في ختام الجولة ......
عروض رياضية وتدريب جماعي في اليوم العالمي للجودو بطرابلس (صور)
عروض رياضية وتدريب جماعي في اليوم العالمي للجودو بطرابلس ......
فوز الشباب والنصر في افتتاح نهائيات دوري السلة تحت 20 عاما
فوز الشباب والنصر في افتتاح نهائيات دوري السلة تحت 20 عاما...
المزيد