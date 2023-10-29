فوز المدينة على الاتحاد.. والخمس على السويحلي في ختام الجولة الأولى من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسدل الستار على الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي، اليوم الأحد، بإقامة أربع مباريات ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية.

تعادلان بالمجموعة الأولى من «دورينا»

وضمن منافسات المجموعة الأولى انتهت مباراة المروج والتحدي بهدف لكل فريق. أحرز هدف المروج أشرف الإدريسي، فيما أحرز هشام النقاش هدف التحدي، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وانتهت مباراة الصقور والهلال بالتعادل السلبي في مباراة أقيمت على ملعب طبرق، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.

فوزان ثمينان بالمجموعة الثانية من «دورينا»

أما في المجموعة الثانية فقد تمكن الخمس من حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من الدوري الليبي «دورينا»، بعدما تغلب على السويحلي بهدفين مقابل هدف. تقدم الخمس بهدف أحرزه سيدي بابا، ثم تعادل التونسي هيثم العيوني للسويحلي، إلا أن جون مارك تمكن من إحراز الهدف الثاني للخمس الذي ضمن للفريق النقاط الثلاث وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب النهر الصناعي، حقق المدينة فوزًا ثمينًا على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، ليحصد المدينة أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من «دورينا»، فيما بقي الاتحاد من دون أي نقاط، علما بأن الفريق لديه عقوبة من الموسم الماضي بخصم ثلاث نقاط من رصيده.

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جاءت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الأول من المباراة، حيث افتتح البرازيلي ماثيوس سجل الأهداف للمدينة في الدقيقة الخامسة من ضربة ركنية، ثم تعادل الاتحاد بهدف في الدقيقة 22 عن طريق المحترف رييس، قبل أن يعود البرازيلي ماثيوس ليحرز هدف الفوز للمدينة في الدقيقة 28. وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال لتنتهي المباراة بفوز المدينة على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.