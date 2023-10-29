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مواجهات تدريبية مصرية عبر «كمونة وكشري» في ختام الجولة الأولى من الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 29 أكتوبر 2023, 02:18 مساء
مواجهات تدريبية مصرية عبر «كمونة وكشري» في ختام الجولة الأولى من الدوري الليبي
المدربون من اليمين: أحمد أيوب وسمير كمونة و أحمد كشري ومحمد عودة. (أرشيفية : الإنترنت)
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يشهد، اليوم الأحد، آخر أربع مباريات من منافسات الأسبوع الأول للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. ففي المجموعة الأولى، يلتقي الهلال والصقور بملعب طبرق في الثالثة مساء بتوقيت ليبيا.

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فريق الهلال يدخل اللقاء تحت قيادة مدربه المصري محمد عودة، بينما يدخل فريق الصقور بمواطنه أحمد عبدالمنعم «كشري»، ويقود اللقاء الحكم عبدالواحد حريويدة.

أحمد أيوب يقود المروج الصاعد حديثا لدوري الأضواء
المباراة الثانية في المجموعة الأولي تجمع المروج، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، مع فريق التحدي. المروج يدخل اللقاء بمدربه المصري أحمد أيوب، بينما يدخل التحدي المباراة بمدربه الجديد/القديم الوطني صالح رحيل، ويقود اللقاء الحكم محمد الزروق.

قمة تجمع بين الاتحاد والمدينة في العاصمة طرابلس
وسيشهد ملعب النهر الصناعي «ديربي طرابلس» الذي يجمع فريقي الاتحاد والمدينة في تمام الثالثة والنصف، ضمن منافسات المجموعة الثانية. المدينة يدخل اللقاء بالمدرب التونسي محمد المكشر، بينما يخوض الاتحاد التجربة مع مدربه المصري الجديد مؤمن سليمان، ويقود اللقاء الحكم مصطفى الدرسي.

كمونة يقود الخمس أمام السويحلي في ختام الجولة الأولى
أما المباراة الثانية في المجموعة الثانية، فستجمع فريقي الخمس والسويحلي على ملعب الخمس في تمام الثالثة والنصف. الخمس يدخل اللقاء بمدربه الجديد المصري سمير كمونة، والسويحلي بمدربه الجديد التونسي لسعد جردة، ويقود اللقاء الحكم عبدالباسط شهوب.

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