عروض رياضية وتدريب جماعي في اليوم العالمي للجودو بطرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقام الاتحاد الليبي للجودو، أمس السبت، احتفالية في صالة الاتحاد بالمدينة الرياضية في طرابلس، لمناسبة اليوم العالمي للجودو، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «أحضر صديقك»، وسط ظهور قرابة 100 مشارك.

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وأقيم فى إطار الاحتفالية برنامج على تدريبات جماعية، وعروض رياضية، وزعت بعدها شهادات تقدير على جميع الرياضيين المشاركين. كما منحت شهادات تقدير لعدد من الشخصيات الرياضية التي أسهمت في نشر لعبة الجودو.

ومن بين المكرمين الذين أسهموا في تطوير المستوى الفني للجودو في ليبيا: علي البوعيشي وفتحي الترهوني وإبراهيم منصور ونبيل دراويل وإبراهيم الهمالي ومحمد عبدالرحيم ورضا المسلاتي وعادل قيراط وسعيد العجيمي ورضا عبدالحفيظ وأيمن همام، ومديرة مكتب الإعلام في اللجنة الأولمبية الليبية فتحية مريعي.

احتفالية الجودو في صالة الاتحاد بالمدينة الرياضية. (فيسبوك)

احتفالية الجودو في صالة الاتحاد بالمدينة الرياضية. (فيسبوك)

احتفالية الجودو في صالة الاتحاد بالمدينة الرياضية. (فيسبوك)

احتفالية الجودو في صالة الاتحاد بالمدينة الرياضية. (فيسبوك)