فوز الشباب والنصر في افتتاح نهائيات دوري السلة تحت 20 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس السبت، بالقاعة الكبرى في طرابلس نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة تحت 20 عاما، بنظام التجمع من نصف دوري، بمشاركة فرق: النصر وخالد بن الوليد والشباب والجزيرة.

فوز الشباب في مباراة الافتتاح

جمعت مباراة الافتتاح الشباب وخالد بن الوليد، التي في ربعها الأول تقدم الشباب 17-11، وانتهى الشوط الأول بتقدم الشباب 26-23.

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وفي الربعين الثالث والرابع كانت الأفضلية للشباب الذي أضاف 43 نقطة مقابل 36 نقطة لخالد بن الوليد، لتنتهي المباراة لمصلحة الشباب بفارق 10 نقاط 69-59.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم: هيثم الساروي وأيمن عبدالله وأمير حمودة، والمسجل وليد شيوب، والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم، والميقاتي خالد صوادق، وميقاتي 24 ثانية علي بلقاسم، وراقبها فنيا فتحي حسونة.

فوز سلة النصر على حساب الجزيرة

وشهدت المباراة الثانية فوز النصر على الجزيرة، على الرغم من تفوق الجزيرة في الربع الأول 20-15، وانتهاء الشوط الأول بتقدم الجزيرة 37-31. لكن في الربعين الثالث والرابع كانت الأفضلية للنصر، لتنتهي المباراة بفوز النصر 70-65.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم: إبراهيم عبدالله ووليد شيوب ومحمد عيسي، والمسجل أيمن عبدالله، والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم، والميقاتي خالد صوادق، وميقاتي 24 ثانية أمير حمودة، وراقبها فنيا علي بلقاسم.