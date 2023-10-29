المدينة × الاتحاد.. ضمن 4 مواجهات مهمة في ختام الأسبوع الأول من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يتواصل انطلاق الأسبوع الأول من النسخة الـ«49» لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» في موسم 2023-2024 لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأحد.

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ففي أولى المنافسات، يلتقي ضمن المجموعة الأولى الصقور والهلال على ملعب طبرق في تمام الثالثة بتوقيت ليبيا، والمراقب محمد الشلماني.

المروج يواجه التحدي في ختام المجموعة الأولى

وفي التوقيت نفسه، لكن على ملعب بشير جودة بالمرج، يواجه المروج فريق التحدي، والمراقب محمد عبدالله، ضمن ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

الخمس يستقبل السويحلي في أول ظهور

كما تشهد المجموعة الثانية مباراتين أيضا. ففي تمام الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا، يلتقي فريق الخمس والسويحلي على ملعب الخمس، والمراقب كمال أنوير.

قمة مرتقبة بين المدينة والاتحاد

وفي التوقيت نفسه، تختتم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بلقاء المدينة والاتحاد على ملعب النهر الصناعي، والمراقب عادل سويسي.

مباراة سابقة بين المدينة والاتحاد في الدوري الليبي الممتاز. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)