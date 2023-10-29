شاهد.. تعهدات مدرب الاتحاد الجديد في المؤتمر الصحفي عبر برنامج «في التسعين»

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت أحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة «الوسط» (Wtv) المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم أعضاء الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد، بقيادة المدرب المصري مؤمن سليمان ومعاونيه.

يأتي هذا قبل أولى مواجهات الاتحاد في افتتاح النسخة الـ«49» لمسابقة الدوري الممتاز «دورينا» بموسم 2023-2024، المقررة إقامتها اليوم الأحد أمام المدينة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

سليمان: لدي طموحات كبيرة لتحقيق نتائج قوية

من جهته، قال مؤمن سليمان في المؤتمر الصحفي: «سعيد بالانضمام لمنظومة العمل التدريبي في نادٍ كبير بحجم الاتحاد، ولدي طموحات كبيرة لتحقيق نتائج قوية تعيد النادي الكبير لسابق مجده في البطولات والألقاب، مع زيادتها مستقبلا».

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وأضاف: «إدارة نادي الاتحاد تعاقدت هذا الموسم مع 17 لاعبا جديدا، وهو أمر يحمل الشقين الإيجابي والسلبي».

وأوضح المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد: «الإيجابي في أن الجميع لديه طموحات لإثبات الذات بقميص نادي الاتحاد، والسلبي ضيق الوقت من أجل الاستعداد للموسم الجديد».

المدير الفني الجديد للاتحاد يتحدث عن ضيق الوقت

وأردف مؤمن سليمان خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: «من بين أسباب ضيق الوقت أن التعاقد معي جاء في الأيام الأخيرة قبل مرحلة انطلاق الدوري، خصوصا أن موعد الانطلاق لم يكن محسوما بشكل كبير، فضلا عن تأخر المفاوضات».

واختتم المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد حديثه قائلا: «سنعمل جميعا جاهدين على تدارك الموقف مع أقرب فرصة للتوقف، لتعويض ما فات».