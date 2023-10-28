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ظهور مصري لافت للمدربين في انطلاق النسخة الجديدة من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 28 أكتوبر 2023, 02:56 مساء
ظهور مصري لافت للمدربين في انطلاق النسخة الجديدة من «دورينا»
مدرب الأنوار، المصري كرم جابر (يمين) ومدرب التعاون، المصري مصطفى مرعي (يسار). (أرشيفية : الإنترنت)
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تجرى، اليوم السبت، ثلاث مباريات في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» خلال ثاني أيام افتتاح الموسم الجديد.

فعلى ملعب شحات، يلتقي الصداقة فريق التعاون. وسيقود الصداقة المدرب الجديد التونسي إسكندر القصري، بعد التعاقد معه منذ أيام خلفا للمدرب الوطني ناصر الحضيري، الذي سجل أول رحيل للمدربين قبل انطلاق المسابقة.

- «ديربي الزاوية» وظهور الأهلي بنغازي ضمن 3 مواجهات جديدة في «دورينا».. السبت

أما التعاون فيخوض اللقاء تحت إدارة مدربه الجديد أيضا مصطفى مرعي، مدرب دارنس السابق.

الأنوار يواجه الأهلي بنغازي في أول ظهور له
وعلى ملعب شهداء بنينا، يواجه الأهلي بنغازي فريق الأنوار، الصاعد حديثا من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز، الذي سيحاول إثبات ذاته في أولى مشاركاته بدورى الأضواء.

يقود الأهلي بنغازي مدربه التونسي لسعد الدريدي، ويقود الأنوار المدرب المصري كرم جابر.

بينما سيشهد ملعب الزاوية «ديربي» يجمع أساريا مع الأولمبي. يقود أساريا المدرب التونسي كريم الزواغي، ويقود الأولمبي مدربه الجديد التونسي الهادي المقراني.

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