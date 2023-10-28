13 ميدالية متنوعة لمنتخب رفع الأثقال الليبي في اليوم الأول لبطولتي العرب وأفريقيا بمصر (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني الليبي لرفع الأثقال 13 قلادة متنوعة في اليوم الأول لمنافسات بطولتي العرب وأفريقيا، المقامتين في مصر، على صعيد فئتي الشباب والناشئين.

- الليبي شلابي ضمن 8 رباعين في التنافس على ذهبية وزن 73 كلغ بدورة الألعاب العربية

جاءت الميداليات الليبية في بطولة رفع الأثقال بواقع ثلاث ذهبيات وثماني فضيات وبرونزيتين، حسب صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

وتوج الرباع كمال عبدالناصر شلابي بـ10 قلائد متنوعة (3 ذهبية، و5 فضية، و2 برونزية).

في الوقت نفسه، توج محمود عبدالوهاب قناو بـ3 قلائد فضية في: وزن 49 كغم، و51 كغم خطف، و61 كغم نتر، بمجموع 112 كغم.

أبطال ليبيا يرفعون العلم احتفالا بميداليات اليوم الأول من المنافسات. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك).

أبطال ليبيا يرفعون العلم احتفالا بميداليات اليوم الأول من المنافسات. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك).

أبطال ليبيا يرفعون العلم احتفالا بميداليات اليوم الأول من المنافسات. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك).

أبطال ليبيا على منصات التتويج في بطولة أفريقيا. (صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر فيسبوك).