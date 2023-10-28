«ديربي الزاوية» وظهور الأهلي بنغازي ضمن 3 مواجهات جديدة في «دورينا».. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع ثلاث مباريات في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا». ففي المجموعة الأولى، يستضيف الصداقة فريق التعاون بإدارة الحكم حمزة معتوق، والمساعدين طه قاسم والمهدي سليم، والحكم الرابع محمد نبوس.

وعلى ملعب شهداء بنينا، يلتقي الأهلي بنغازي فريق الأنوار بإدارة الحكم محمد الهوني، والمساعدين محمد التير ورياض العزابي، والحكم الرابع مفتاح الفارسي.

أساريا والأولمبي في «ديربي الزاوية» بالافتتاح

وفي المجموعة الثانية، يقام «ديربي الزاوية» بين الجارين أساريا والأولمبي بإدارة الحكم أشرف عمر، والمساعدين المنجي أبوشكيوه وعبدالباسط سعيد، والحكم الرابع عبدالمنعم أبو صلوعه.

فوز الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي في الافتتاح

وأسفرت مباريات افتتاح «دورينا»، أمس الجمعة، عن فوز الأهلي طرابلس على الملعب الليبي بهدف دون رد ضمن المجموعة الثانية، أحرزه المحترف الرواندي تيري مانزي، ليحصد حامل اللقب أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.

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وضمن المجموعة الثانية أيضا، فاز الاتحاد المصراتي على أبوسليم بهدف مقابل لا شيء، جاء من علامة الجزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، سجله البديل أبوشيبة، ليحصد الاتحاد المصراتي أول ثلاث نقاط.