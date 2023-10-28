  • Alwasat News
Atwasat

«ديربي الزاوية» وظهور الأهلي بنغازي ضمن 3 مواجهات جديدة في «دورينا».. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 28 أكتوبر 2023, 11:15 صباحا
«ديربي الزاوية» وظهور الأهلي بنغازي ضمن 3 مواجهات جديدة في «دورينا».. السبت
تدريبات فريق كرة القدم الأول بالنادي الأولمبي استعدادا للموسم الجديد. (صفحة نادي الأولمبي عبر فيسبوك)
alwasat radio

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع ثلاث مباريات في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا». ففي المجموعة الأولى، يستضيف الصداقة فريق التعاون بإدارة الحكم حمزة معتوق، والمساعدين طه قاسم والمهدي سليم، والحكم الرابع محمد نبوس.

وعلى ملعب شهداء بنينا، يلتقي الأهلي بنغازي فريق الأنوار بإدارة الحكم محمد الهوني، والمساعدين محمد التير ورياض العزابي، والحكم الرابع مفتاح الفارسي.

أساريا والأولمبي في «ديربي الزاوية» بالافتتاح
وفي المجموعة الثانية، يقام «ديربي الزاوية» بين الجارين أساريا والأولمبي بإدارة الحكم أشرف عمر، والمساعدين المنجي أبوشكيوه وعبدالباسط سعيد، والحكم الرابع عبدالمنعم أبو صلوعه.

فوز الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي في الافتتاح
وأسفرت مباريات افتتاح «دورينا»، أمس الجمعة، عن فوز الأهلي طرابلس على الملعب الليبي بهدف دون رد ضمن المجموعة الثانية، أحرزه المحترف الرواندي تيري مانزي، ليحصد حامل اللقب أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.

- شاهد.. رئيس لجنة المسابقات الجديد يخرج بتعهدات لـ«في التسعين» قبل انطلاق «دورينا»

وضمن المجموعة الثانية أيضا، فاز الاتحاد المصراتي على أبوسليم بهدف مقابل لا شيء، جاء من علامة الجزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، سجله البديل أبوشيبة، ليحصد الاتحاد المصراتي أول ثلاث نقاط.

تعادل سلبي بين النصر والأخضر في المجموعة الأولى
أما في المجموعة الأولى فتعادل سلبيا فريقا النصر والأخضر بملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة فقط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا ...
سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد

سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب...
محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية

محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في غزة

الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في ...
اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
القصري مدربا للصداقة خلفا للخضيري قبل 24 ساعة على أولى مبارياته في «دورينا»
القصري مدربا للصداقة خلفا للخضيري قبل 24 ساعة على أولى مبارياته ...
3 ميداليات ذهبية لمنتخب القوة البدنية في البطولة الأفريقية بالجزائر
3 ميداليات ذهبية لمنتخب القوة البدنية في البطولة الأفريقية ...
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحضر افتتاح مباريات الدوري الليبي
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحضر افتتاح مباريات الدوري الليبي
موظفة بالأولمبية الليبية تناقش رسالة جامعية في الكرة الطائرة
موظفة بالأولمبية الليبية تناقش رسالة جامعية في الكرة الطائرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات ......
اتحاد الكرة يتصدى للهروب من المنتخب الليبي ويلوح بأقصى العقوبات
اتحاد الكرة يتصدى للهروب من المنتخب الليبي ويلوح بأقصى ......
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري ......
الدهماني مدربا للملعب الليبي.. وخميس للبشائر في الموسم الجديد
الدهماني مدربا للملعب الليبي.. وخميس للبشائر في الموسم ......
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبيري
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني ......
المزيد
1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)
1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)...
«ديربي الزاوية» وظهور الأهلي بنغازي ضمن 3 مواجهات جديدة في «دورينا».. السبت
«ديربي الزاوية» وظهور الأهلي بنغازي ضمن 3 مواجهات جديدة في ......
الشباب وخالد بن الوليد يفتتحان نهائيات دوري السلة تحت 20 عاما
الشباب وخالد بن الوليد يفتتحان نهائيات دوري السلة تحت 20 ......
موظفة بالأولمبية الليبية تناقش رسالة جامعية في الكرة الطائرة
موظفة بالأولمبية الليبية تناقش رسالة جامعية في الكرة الطائرة...
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحضر افتتاح مباريات الدوري الليبي
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحضر افتتاح مباريات الدوري الليبي...
المزيد