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موظفة بالأولمبية الليبية تناقش رسالة جامعية في الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 28 أكتوبر 2023, 09:51 صباحا
موظفة بالأولمبية الليبية تناقش رسالة جامعية في الكرة الطائرة
موظفة اللجنة الأولمبية الليبية سهير المختار زوكه خلال مناقشة الماجستير. (فيسبوك)
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تحصلت موظفة اللجنة الأولمبية الليبية سهير المختار زوكه على إجازة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة، بعد مناقشة رسالتها تحت عنوان «تقييم واقع الجودة الشاملة في المنظومة الفنية للاتحاد الليبي للكرة الطائرة».

جاءت الرسالة تحت إشراف دكتور جمال الزروق (مشرف أول)، ودكتور إبراهيم الرقيعي (مشرف ثان)، ودكتور محمد عبدالرحيم ودكتور نوري الزراع للمناقشات.

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الرسالة جاءت في 90 صفحة، وفصلها الأول تضمن مقدمة الدراسة وأهدافها، والفصل الثاني تضمن تاريخ الكرة الطائرة الليبية، ومفهوم الإدارة الرياضية وأهميتها ومبادئها وأهدافها الرئيسية والفرعية وعناصرها.

الدراسة تهتم بأهمية التقويم الرياضي وأنواعه
أيضا شملت الدراسة التخطيط وأهميته وأنواعه ومميزاته ومبادئه، والتنظيم: أنواعه وأشكاله ومفهومه، وأهمية التقويم الرياضي وأنواعه، ومفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهميتها ومتطلباتها وأهدافها.

بينما تضمنت توصيات الدراسة: ضرورة تبنى الاتحاد الليبي للكرة الطائرة إستراتيجية واضحة ومحددة لتطبيق معايير الجودة الشاملة، وإشراف أعضاء المنظومة الفنية للاتحاد على عملية التخطيط، للاستفادة من خبراتهم، والعمل على إقامة الورش والندوات والدورات التدريبية من أجل تنمية مهارات المنظومة.

موظفة اللجنة الأولمبية الليبية سهير المختار زوكه خلال مناقشة الماجستير. (فيسبوك)
موظفة اللجنة الأولمبية الليبية سهير المختار زوكه خلال مناقشة الماجستير. (فيسبوك)
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