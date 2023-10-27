3 ميداليات ذهبية لمنتخب القوة البدنية في البطولة الأفريقية بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الوطني للقوة البدنية إنجازا في البطولة الأفريقية، المقامة حاليا في الجزائر، بحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية في هذه البطولة التي يشارك فيها المنتخب الوطني بـ15 رياضيا، يقودهم المدرب طارق مخلوف.

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا

وأسفرت المنافسات عن حصول البطل علي الغرياني في فئة الناشئين على ذهبية وزن 59 كيلوغراما، مسجلا رقما أفريقيا جديدا برفعه 170 كيلوغراما.

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كما حصل البطل محمد الهمالي على ذهبية وزن 59 كيلوغراما، والبطل علي ناجي على ذهبية وزن 66 كيلوغراما.