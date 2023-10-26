يوم ترفيهى للأطفال المتضررين من عاصفة دانيال بدعم من اللجنة الأولمبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقام الاتحاد الرياضي النسائي الليبي وبدعم من اللجنة الأولمبية الليبية ومنظمة السلام للتميز الاجتماعية والمساعدات الإنسانية يومًا ترفيهيًا لأطفال أسر المتضررين من كارثة العاصفة دانيال والسيول الجارفة التي ضربت مدينة درنة.

250 طفلًا يشاركون في اليوم الترفيهي

شارك في اليوم الترفيهي الذي جرى تنظيمه بأحد المنتجعات في مدينة بنغازى 250 طفلًا من أبناء الأسر المتضررة من عاصفة دانيال على مدينة درنة لرسم الابتسامة والفرح وللتخفيف من حجم الآلام والمعاناة عن الأطفال المضارين من تلك الكارثة.

- مشاركة رياضية واسعة في حملة اللجنة الأولمبية للتبرع بالدم (صور)

- الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)

تضمن البرنامج الترفيهي مسابقات ثقافية ورياضية وبرامج ترفيهية، جرى خلاله توزيع الجوائز على الأطفال المتفوقين، كما قام منظمو اليوم الترفيهي بتقديم الهدايا لجميع الأطفال المتواجدين.

جانب من اليوم الترفيهي لأطفال الأسر المتضررة من كارثة إعصار دانيال والسيول (فسيبوك)