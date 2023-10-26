المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط

حافظ المنتخب الوطني الأول على مركزه في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي أصدر تصنيف شهر أكتوبر اليوم الخميس.

المنتخب الوطني في المركز 126

ووفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فقد جاء المنتخب الوطني في المركز 126، وهو المركز نفسه الذي احتله في التصنيف السابق عن شهر سبتمبر الماضي.

وخاض المنتخب الوطني ثلاث مباريات ودية دولية خلال شهر أكتوبر الجاري أمام منتخبات ليبيريا والنيجر والصومال.

وتمكن «فرسان المتوسط» من تحقيق الفوز على منتخب ليبيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما سيطر التعادل بهدف لمثله على المباراة الثانية أمام منتخب النيجر، والتعادل السلبي على المباراة الثالثة أمام منتخب الصومال.

تأتي المباريات الودية الثلاث في بداية مهمة الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» كمدير فني للمنتخب الوطني استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

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وبعد 165 مباراة دولية جرت خلال شهر أكتوبر ما بين مباريات ودية ورسمية، تمكن منتخب الأرجنتين من الحفاظ على مركزه في صدارة ترتيب منتخبات العالم وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كما حافظ منتخبا فرنسا والبرازيل على المركزين الثاني والثالث في الترتيب العالمي.