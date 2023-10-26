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منتخب التجديف يحرز برونزية بطولة أفريقيا فئة الزوجي الخفيف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 26 أكتوبر 2023, 12:50 مساء
منتخب التجديف يحرز برونزية بطولة أفريقيا فئة الزوجي الخفيف
منتخب التجديف عقب حصوله على المركز الثالث في البطولة الأفريقية بتونس الأربعاء 25 أكتوبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي للتجديف على فيسبوك)
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أحرز المنتخب الليبي للتجديف الذي مثله كل من: محمود الزواوي وعياد بكرة، المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات البطولة الافريقية فئة زوجي خفيف الوزن أقل من 23 عاما، فيما تحصل المنتخب المصري على المركز الأول وجاء المنتخب المغربي في المركز الثاني.

منتخب التجديف شارك بثمانية رياضيين
وبهذا يسدل الستار على بطولة أفريقيا الخامسة عشر للتجديف وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي استضافتها تونس بمشاركة 20 دولة و168 لاعبا وسط أجواء تنافسية كبيرة شهدتها هذه البطولة التي شارك فيها المنتخب الوطني بثمانية رياضيين من مختلف الفئات وهي ناشئين وأواسط وكبار، وفقا لحساب الاتحاد الليبي للتجديف على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

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وقد أسفرت النتائج النهائية للمنتخب الليبي عن النتائج التالية:

1 - حصول محمد بكرة على المركز الأول في التصفيات النهائية فئة «B» ببطولة أفريقيا للتجديف المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

2 – حصول مصعب فوزي أبوذيب على المركز الخامس في فردي أواسط البطولة الأفريقية.

3 - حصول محمود عبدالرزاق الزواوي على المركز السادس في فردي رجال خفيف الوزن أقل من 23 سنة، كما شارك أيضا في تخصص زوجي خفيف الوزن أقل من 23 سنة مع زميله عياد بكرة وتحصلا على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

4 – حصول عياد حسين بكرة على المركز الرابع في منافسات زوجي ثقيل الوزن أقل من 23 سنة مع زميله أكرم الهري، كما شارك أيضا في منافسات زوجي أكابر وزن ثقيل وحصل علي المركز السادس مع زميله منذر المرغني.

5 – حصول صفوان صلاح الكريكشي وأدم أشرف العماري على المركز السادس في منافسات أواسط الزوجي.

6 – حصول منذر خالد المرغني وعياد بكرة على المركز السادس في زوجي أكابر ثقيل الوزن.

7 – حصول أكرم علي الهري وعياد بكرة على المركز الرابع في منافسات زوجي أقل من 23 سنة ثقيل الوزن.

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