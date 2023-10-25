المجدف محمد بكرة يقترب من ضمان المشاركة في أولمبياد باريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب المجدف الليبي محمد بكرة من ضمان التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل، بعدما احتل اليوم الأربعاء المركز الأول في التصفيات النهائية فئة «B» ببطولة أفريقيا للتجديف المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ليبيا تحتل المركز الأول ببطولة أفريقيا للتجديف

وأسفر الترتيب النهائي للمنافسات عن احتلال ليبيا المركز الأول يليها السودان ثانيًا، ثم بنين في المركز الثالث، فكينيا في المركز الرابع، وأخيرًا زامبيا في المركز الخامس.

وعلى الرغم من احتلال المجدف محمد بكرة المركز الأول، فإن ذلك لن يكون كافيًا لضمان تأهله إلى أولمبياد باريس 2024 بشكل مباشر، بل سيكون عليه الحصول على الورقة البيضاء التي يمنحها الاتحاد الدولي للتجديف، وسيجري الإعلان عن ذلك عقب اعتماد نتائج البطولة، وفقًا لما ذكره الاتحاد الليبي للتجديف.

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وتستضيف تونس بطولة أفريقيا للتجديف بمشاركة 17 دولة. وجاءت مشاركة المجدف محمد بكرة على ثلاث مراحل، حيث شارك في المرحلة الأولى وتحصَّل على الترتيب الثالث من بين ست دول، وجاءت المرحلة الثانية بحصوله على الترتيب الأول بمشاركة خمس دول، وفي الفترة الثالثة تحصل على الترتيب الخامس من بين ست دول.