المنتخب يعود من معسكر المغرب ويتأهب لمواجهة إسواتيني في تصفيات كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم أرض الوطن عبر طائرة خاصة، بعد ختام المعسكر الخارجي بالمغرب، والذي استمر أكثر من أسبوع.



المنتخب الوطني أجرى خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية مع منتخبات ليبيريا والنيجر والصومال ضمن أيام أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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والتقى المنتخب الليبي مع ليبيريا وانتهت المباراة بفوز المنتخب الليبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، أما المباراة الثانية كانت مع منتخب النيجر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

واختتم الفريق الوطني مبارياته الودية مع منتخب الصومال، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

استعدادات خاصة لتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

المعسكر والمباريات الودية جاءت استعدادا للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة 2026 بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

يلعب المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة مع منتخبات إسواتيني والكاميرون وأنغولا والرأس الأخضر ومورشيوس.

يلتقي المنتخب الوطني في مستهل مشاركته بالتصفيات مع منتخب إسواتيني في 13 نوفمبر المقبل.