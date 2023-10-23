الليبيان أبودبوس والصويعي يصلان المجر للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل إلى العاصمة المجرية بودابست الثنائي الليبي في لعبة الكاراتيه محمد أبودبوس ومحمد الصويعي، وذلك للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه، والتي ستنطلق صباح غدٍ الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.

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ثنائي المنتخب الوطني للكاراتيه خاض معسكرا تدريبا بإيطاليا قبل السفر إلى المجر تحت إشراف المدرب الإيطالي جوزيبو.

يشار إلى أن رياضة الكاراتيه الليبية حققت عديد الألقاب العربية والأفريقية خلال السنوات الأخيرة، وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية خلال بطولة المجر العالمية.