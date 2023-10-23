التحدي يعسكر في طرابلس قبل ضربة بداية «دورينا» أمام المروج

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي التحدي مدينة طرابلس، السبت، تمهيدا للدخول في معسكر مغلق قصير، تتخلله مباراتان وديتان تأهُبا لانطلاق أولى جولات الدوري الممتاز «دورينا» المقرر له يوم الجمعة المقبل.

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أولى مباريات فريق التحدي في الموسم الجديد ستكون أمام فريق المروج الصاعد حديثا والعائد مجددا للدوري الممتاز.

يقود تدريب فريق التحدي هذا الموسم المدرب الوطني صالح رحيل الذي أهل فريق المروج إلى الدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما.