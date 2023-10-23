14 فريقا في بطولة الجامعات الليبية الثانية لثلاثيات كرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الإثنين على ملاعب جامعة بنغازي الحديثة بطولة الجامعات الليبية الثانية لثلاثيات كرة السلة 3×3، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، وبالتعاون مع اتحاد الطلبة، وبرعاية جامعة بنغازي الحديثة، وسط مشاركة 14 فريقا وزعت على أربع مجموعات.

- بنغازي تستضيف بطولة الجامعات الليبية لثلاثيات كرة السلة

المجموعة الأولى: الجامعة البريطانية أ، وجامعة دروب الزاوية، وجامعة بنغازي ج.

المجموعة الثانية: جامعة بنغازي د، وجامعة طرابلس أ، وجامعة طرابلس ب.

المجموعة الثالثة: جامعة عمر المختار، والجامعة الأسمرية، والجامعة الدولية ب، وجامعة بنغازي الحديثة.

المجموعة الرابعة: جامعة بنغازي أ، والجامعة البريطانية ب، والجامعة الدولية أ، وجامعة بنغازي ب.



ويتجدد الموعد غدا الثلاثاء مع مباريات نصف النهائي والنهائي، مع إقامة مسابقات كبس الكرة داخل الحلق والرميات الثلاثية.

فريق جامعة بنغازي يفوز بأول بطولة

يذكر أن بطولة الجامعات الليبية الأولى لكرة السلة الثلاثية 3×3 استضافتها جامعة طرابلس في سبتمبر 2021، بمشاركة 8 فرق، وتوج ببطولتها فريق جامعة بنغازي 1، المكون من اللاعبين محمد رمضان وإسماعيل الجهمي وسفيان الشويهدي ومعتصم بالله بن حميد.

وتوج لاعب جامعة بنغازي سفيان الشويهدي بكأس مسابقة كبس الكرة داخل الحلق (دانك)، كما توج زميله أحمد الزلاوي بكأس الرمية الثلاثية.