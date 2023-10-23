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ليبيا تدفع بـ8 لاعبين في بطولة أفريقيا للتجديف المؤهلة لأولمبياد باريس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 23 أكتوبر 2023, 10:56 صباحا
ليبيا تدفع بـ8 لاعبين في بطولة أفريقيا للتجديف المؤهلة لأولمبياد باريس
البعثة الليبية للتجديف قبل التوجه إلى تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية. (صفحة الاتحاد الليبي للتجديف عبر فيسبوك)
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تنطلق اليوم الإثنين ببحيرة تونس بطولة أفريقيا للتجديف، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، بمشاركة 168 لاعب تجديف يمثلون دول: ليبيا والجزائر وأنغولا وبنين وساحل العاج والكاميرون والرأس الأخضر ومصر وكينيا والمغرب وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال والسودان وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

منتخب التجديف يشارك في البطولة الأفريقية والتصفيات القارية المؤهلة لأولمبياد باريس
الليبي «بكره» جاهز لأفريقية التجديف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

المشاركة الليبية في المحفل الأفريقي ستكون بثمانية جدافين، وهم: منذر المرغني ومحمد بكرة وعياد بكرة ومصعب أبوذيب وأكرم الهري وصفوان الكريكشي وأدم العماري ومحمد الزواوي والمدرب الوطني عبدالسلام سعيد والإداري مراد الجرنازي.

اجتماع الاتحاد الأفريقي للتجديف بمشاركة ليبية  
التجديف الليبي كان حاضرا في آخر دورتين بأولمبياد ريودي جانيرو بالبرازيل وطوكيو باليابان، وعلى هامش البطولة يشارك رئيس الاتحاد الليبي للتجديف والكانوي، ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف نورالدين الكريكشي في اجتماع الاتحاد الأفريقي للعبة.

ويعقد الاجتماع على هامش البطولة وعلى طاولة الاجتماع عديد الموضوعات من بينها التقارير الإدارية والمالية والسبل الكفيلة بالنهوض برياضة التجديف في القارة الأفريقية.

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