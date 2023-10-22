وزير الرياضة يجتمع برؤساء الأندية المشاركة في الدوري الممتاز.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، أنه جرى توجيه الدعوة إلى رؤساء الأندية المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم.

نص دعوة رؤساء الأندية

ونشر حساب وزارة الرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خطاب الدعوة الموجه إلى رؤساء الأندية، وجاء فيه: أنه في إطار متابعة وتنظيم سير العمل والتنسيق بين الوزارة والأندية الرياضية بما يكفل استمرار النشاط الرياضي بالشكل المطلوب، فقد تقرر عقد اجتماع بين رؤساء الأندية الرياضية ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي في الواحدة ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بديوان عام الوزارة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه من المقرر انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري بمشاركة 21 ناديًا، حيث جرى تقسيم الأندية إلى مجموعتين بعد إعفاء فريق دارنس الذي تضررت منشآته بشدة جراء كارثة العاصفة «دانيال» والسيول الجارفة التي ضربت مدينة درنة، وجرى تقسيم الفرق إلى مجموعتين بواقع عشرة فرق في المجموعة الأولى و11 فريقًا في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الأولى فرق: الأهلي بنغازي والهلال والنصر والتحدي والأخضر والتعاون والصداقة والصقور والمروج والأنوار، بينما تضم المجموعة الثانية فرق: الأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والسويحلي والخمس والاتحاد المصراتي وأبوسليم والأولمبي وأساريا والملعب الليبي والبشائر.

وقد وضعت لجنة المسابقات جدول الجولة الأولى من الدوري الممتاز بحيث تشهد المجموعة الأولى مباريات الصداقة مع التعاون، والنصر مع الأخضر، والأنوار مع الأهلي بنغازي، والهلال مع الصقور، والمروج مع التحدي، فيما لم تحدد لجنة المسابقات الملاعب التي ستقام عليها مباريات المجموعة الأولى حتى الآن.

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أما المجموعة الثانية فستشهد إقامة مباريات الاتحاد المصراتي مع أبوسليم، والاتحاد مع المدينة، والأهلي طرابلس مع الملعب الليبي، والسويحلي مع الخمس، وأساريا مع الأولمبي، ولم تحدد لجنة المسابقات كذلك الملاعب التي ستقام عليها مباريات المجموعة الثانية حتى الآن، حيث قدمت لجنة معاينة الملاعب تقريرها إلى لجنة المسابقات من أجل اعتماد الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم.

خطاب دعوة الوزارة لرؤساء الأندية (حساب وزارة الرياضة على فيسبوك)