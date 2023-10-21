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فيرونجا الكونغولي يشارك في تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 05:19 مساء
فيرونجا الكونغولي يشارك في تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال»
فريق فيرونجا الكونغولي خلال إحدى المباريات (حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك)
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ضمن فريق «فيرونجا» من الكونغو الديمقراطية التواجد ضمن المرحلة الثانية من تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال»، ليكمل عقد الفرق الثمانية بالقسم الغربي التي ستتنافس خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر في العاصمة الكاميرونية ياوندي من أجل الظفر بالبطاقات الثلاث المؤهلة إلى دوري النخبة النهائي الذي سيقام في العاصمة الرواندية كيجالي.

الأهلي بنغازي يشارك بتصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال»
جاء تواجد فيرونجا بفضل حصوله على بطاقة دعوة خاصة من الاتحاد الأفريقي لكرة السلة بعدما حل ثالثًا في المجموعة الثانية خلف بانجي من أفريقيا الوسطي وفاب الكاميروني في التصفيات التي جرت مؤخرًا في ياوندي بالكاميرون.

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وبذلك تضم المرحلة الثانية من تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال» بالقسم الغربي في ياوندي فرق الأهلي بنغازي ممثل ليبيا والفتح الرباطي المغربي المتأهلين عن المجموعة الأولي وبانجي من أفريقيا الوسطي وفاب الكاميروني وفيرونجا من الكونغو الديمقراطية المتأهلين عن المجموعة الثانية، إلى جانب فريق «فايترز» من كوت ديفوار وسلاك الغيني والملعب المالي.

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