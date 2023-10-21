شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المصري أحمد أيوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي المروج في تصريحات خاصة إلى برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، أمس الجمعة، أن الجميع سيسعى بكل جهد للبقاء في الدوري الليبي الممتاز.

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وأضاف أيوب قائلًا «لمسنا حماس الإدارة، ومن جانبنا كجهاز فني نود التأكيد على أن المروج لم يصعد إلى الدوري الممتاز كضيف شرف، بل سيسعى بكل قوة لوضع بصمة في الموسم الجديد».

المروج يواجه التحدي في افتتاح الدوري الممتاز

وأسفرت قرعة النسخة 49 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» للموسم الرياضي 2023-2024 عن مواجهات متوازنة في افتتاح المسابقة، ففي الجولة الأولى للمجموعة الأولى أوقعت القرعة المروج مع التحدي.

وعاشت مدينة المرج أجواء رائعة من الاحتفالات غير المسبوقة، بعد تأهل فريقها الأول لكرة القدم إلى الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بشكل رسمي، ليقطع هذا الإنجاز التاريخي غيابًا دام 23 عامًا من عدم الظهور في دوري الأضواء والشهرة.