شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

القاهرة - بوابة الوسط

خرج المدير الفني الأسبق للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم جلال الدامجة بتصريحات مهمة لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، أمس الجمعة.

وهاجم الدامجة خلال تصريحاته فكرة تشبيب المنتخب الوطني، بعد أن أقدم الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» على الدفع بعدد كبير من اللاعبين الشباب في صفوف «فرسان المتوسط».

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وقال الدامجة «إن عملية الإحلال والتجديد تتم بمعايير وشروط معينة، وليس للتغيير في حد ذاته، كما لابد وأن يتم ذلك عن طريق عمل مزج بين الخبرات ومجموعة اللاعبين الشباب».

الدامجة يحذر من توتر نتائج «فرسان المتوسط»

وحذر الدامجة من توتر نتائج المنتخب الوطني الليبي في الفترة المقبلة، بسبب عملية الإحلال غير المدروسة، نظرًا لغياب عناصر الخبرة التي ظلت مساندة للفريق الوطني في الأعوام الماضية.

وانتهى المنتخب من عمل معسكر خارجي ضمن استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل 2026 في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

المنتخب الليبي ينافس ضمن المجموعة الرابعة

وينافس المنتخب في تلك التصفيات ضمن المجموعة الرابعة مع الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس، على أن يبدأ الفريق الوطني رحلته في التصفيات بمواجهة منتخب إسواتيني 13 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الأولى.

وحاول «ميتشو» تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المعسكر والمباراتين الوديتين، وذلك بالدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباراتين للوقوف على مستوياتهم، تمهيدًا للاستقرار على التشكيلة التي سيجري الاعتماد عليها خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.