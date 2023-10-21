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مانيطه لـ«بوابة الوسط»: ملاكما ليبيا تعرضا لظلم تحكيمي في نصف نهائي البطولة العربية للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 21 أكتوبر 2023, 01:24 مساء
مانيطه لـ«بوابة الوسط»: ملاكما ليبيا تعرضا لظلم تحكيمي في نصف نهائي البطولة العربية للشباب
شعار الاتحاد الليبي للملاكمة (يمين) وعبدالكريم مانيطه (يسار). (أرشيفية : الإنترنت)
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أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للملاكمة عبدالكريم مانيطه خلال تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» أن ملاكمي ليبيا عبدالعزيز السميو وسراج الجهاني تعرضا لظلم تحكيمي في وزني 51، 86 كغم بالبطولة العربية للشباب التي تختتم اليوم السبت بمصر.

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وقال مانيطه «يكفي أن أشير إلى نزال وزن 81 كغم والذي جمع الليبي سراج الجهاني والمصري محمد عبدالهادي كان التفوق فيه واضحا للجهاني الذي كان الأفضل، والغريب أن الحكم أوقف النزال أربع مرات لعرض الملاكم المصري على الطبيب، والنتيجة المعلنة كانت مخالفة لحكام النزال الذين منحوا التفوق للجهاني».

جاءت نتائج الدور نصف نهائي للبطولة العربية للشباب في مصر بمختلف الأوزان خلال المنافسات التي أقيمت على النحو التالي:

نصف نهائي وزن 48 كغم
فوز عثمان شدغور (المغرب) على محمد عباس (الجزائر)، وفوز فتحي بوصاع (تونس) على غيث عارف (اليمن).

نصف نهائي وزن 51 كغم
فوز محمد غازي (اليمن) على محمد قاضي (الجزائر)، وفوز يوسف سيد (مصر) على عبد العزيز مصطفى (ليبيا).
 
نصف نهائي وزن 54 كغم
فوز عكروف براهيمي (الجزائر) على شعبان صالح (اليمن)، وفوز المغربي أسامة المرناوي على فواز ناصر (السعودية).

نصف نهائي وزن 63.5 كغم
فوز عبدالرحمن محمود (مصر) على نوفل العكاري (المغرب)، وفوز نبيل العجنقي (المغرب) على يزن الغامدي (السعودية).

نصف نهائي وزن 67 كغم  
فوز خالد ناصر حمدي (مصر) على معاذ الخمري (ليبيا)، وفوز محمد أمين (المغرب) على إسلام يوسف (الجزائر).

نصف نهائي وزن 80 كغم
فوز رابح إلياس (الجزائر) على حمزة مسلم (سورية)، وفوز فارس المتولي (مصر) على منتصر بن زيد (تونس).

نصف نهائي وزن 86 كغم
فوز محمد عبد الهادي (مصر) على سراج الجهاني (ليبيا)، وفوز أمير بولمرقة (الجزائر) على يوسف إلياس (السعودية).

نصف نهائي وزن 92 كغم
فوز محمد محمود (مصر) على سيرج تسلاكيان (لبنان)، وفوز محمد أسامة العربي (الجزائر) على عبدالله البدر (قطر).

مباريات النهائي والتتويج بالذهب
يسدل الستار اليوم السبت على فعاليات البطولة بإقامة مباريات النهائي والتتويج بالميدالية الذهبية في مختلف الأوزان.

نهائي وزن 48 كغم
فتحي أبوصاع (تونس) ينازل عثمان شدغور (المغرب).

نهائي وزن 51 كغم
يوسف سيد (مصر) يتبارى مع محمد غازي (اليمن).

نهائي وزن 54 كغم
أسامة المرناوي (المغرب) يلتقي عكروف براهيمي (الجزائر).

نهائي وزن 57 كغم
عثمان فرحات (المغرب) يتبارى مع فضل رحماني (الجزائر).

نهائي وزن 60 كغم
أحمد عبدالحفيظ (مصر) ينازل صلاح الدين حماموش (المغرب).

نهائي وزن 63.5 كغم
نبيل العجنقي (تونس) ينازل عبدالرحمن محمود (مصر).

نهائي وزن 67 كغم
خالد ناصر (مصر) يلتقي محمد أمين (المغرب).

نهائي وزن 71 كغم
خالد احميده (ليبيا) يلتقي عبدالفتاح طارق (مصر).

نهائي وزن 75 كغم
محمد حسام (مصر) يتبارى مع يوسف الطاوسي (المغرب).

نهائي وزن 80 كغم
فارس المتولي (مصر) ينازل إلياس رابح (الجزائر).

نهائي وزن 86 كغم
أمير أبولمرقه (الجزائر) يتبارى مع محمد عبدالهادى (مصر).

نهائي وزن 92 كغم  
محمد أسامة (الجزائر) يلتقي مع محمود محمد (مصر).

نهائي وزن +92 كغم  
محمد حسين (مصر) ينازل عبدالرحمن أحمد (الجزائر).

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