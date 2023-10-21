نتائج ودية غير مطمئنة للمدينة وتعادل سلبي في ختام معسكر أولمبي الزاوية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت مباراة المدينة والأولمبي في معسكر تونس بفوز المدينة بهدف دون رد، جاء من علامة الجزاء.

أولمبي الزاوية يوجد في تونس لعمل معسكر خارجي، أجرى خلاله مباراة ودية مع فريق الاتحاد الرياضي بوسالم، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

فريق أولمبي الزاوية سيلتقي في الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز مع فريق أساريا في ديربي مدينة الزاوية.

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فريق المدينة يقيم أيضا معسكر خارجي بتونس، أجرى خلاله مباراتين، الأولى أمام مستقبل المرسى، وانتهت لصالح الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخسارة ثانية أمام الأفريقي التونسي بهدفين دون رد.

فريق المدينة يلتقي في الأسبوع الأول من الدوري مع فريق الاتحاد في ديربي العاصمة طرابلس.

فريق المدينة خلال مباراة الأولمبي الودية في ختام معسكر تونس. (فيسبوك)

جانب من مباراة المدينة والأولمبي في ختام معسكر تونس. (فيسبوك)

جانب من مباراة المدينة والأولمبي في ختام معسكر تونس. (فيسبوك)