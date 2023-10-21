الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل العودة إلى ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت المباراة الودية بين الأهلي طرابلس والملعب التونسي بفوز ممثل الكرة الليبية بنتيجة هدف دون رد في ختام المعسكر الخارجي بتونس.

الأهلي طرابلس أجرى أربع مباريات ودية خلال معسكر تونس، وانتهت المباريات الأربعة، بفوز الأهلي طرابلس على نادي البنزراتي بهدف دون رد، وتعادل بهدف مقابل هدف مع النادي الصفاقسي.

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أيضا تعادل الأهلي طرابلس سلبيا مع فريق المرسي التونسي قبل أن يفوز في المواجهة الرابعة على فريق الملعب التونسي بنتيجة هدف دون رد.

سجل أهداف الأهلي طرابلس في المواجهات الودية مهاجمه أحمد كرواع، وسجل هدف في مرمي النادي البنزراتي، كما سجل هدف التعادل أمام الصفاقسي، وسجل هدف الفوز أمام الملعب التونسي.

بمواجهة الملعب التونسي، ينهي بعدها الأهلي طرابلس معسكره الخارجي بتونس ، ليعود مجددا إلى ليبيا، استعدادا للدفاع عن لقب الدوري كحامل للقب النسخة الأخيرة. وأنهي أهلي طرابلس معسكره الخارجي وعاد ليلة أمس إلى ليبيا.

لوحة نتيجة مباراة الأهلي طرابلس والملعب التونسي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)