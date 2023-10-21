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الاتحاد المصراتي يفوز وديا على النجم الساحلي في تونس قبل انطلاق «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 21 أكتوبر 2023, 11:51 صباحا
الاتحاد المصراتي يفوز وديا على النجم الساحلي في تونس قبل انطلاق «دورينا»
مباراة الاتحاد المصراتي أمام النجم الساحلي في تونس. (فيسبوك)
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حقق فريق الاتحاد المصراتي فوزا معتبرا على فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما بمدينة سوسة ضمن معسكر الفريق خلال معسكره الخارجي بتونس.

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سجل هدفي الاتحاد المصراتي عبدالعزيز اللصي وسعودي عبدالله، ليحصل الفريق على دفعة معنوية مهمة قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد لنسخة الدوري الليبي «دورينا» رقم «49» لموسم 2023-2024، المقرر لها الانطلاق الجمعة المقبل 27 أكتوبر الجاري.

فريق الاتحاد المصراتي اعتمد خلال معسكره الخارجي على رفع اللياقة البدنية عبر التدريبات الصباحية والمسائية استعدادا للموسم الرياضي الجديد، ويستهل الاتحاد المصراتي مباريات الأسبوع الأول بمواجهة فريق أبوسليم.

مباراة الاتحاد المصراتي أمام النجم الساحلي في تونس. (فيسبوك)
مباراة الاتحاد المصراتي أمام النجم الساحلي في تونس. (فيسبوك)
مباراة الاتحاد المصراتي أمام النجم الساحلي في تونس. (فيسبوك)
مباراة الاتحاد المصراتي أمام النجم الساحلي في تونس. (فيسبوك)
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