اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اعتمد مجلس الوزراء الخميس الماضي اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة الليبية، وذلك على هامش الاجتماع الثامن للعام 2023 الذي أقيم بمجمع قاعة النصر بالعاصمة طرابلس، برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، بحضور وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي إلى جانب وزراء الحكومة.

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وأنهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الأول في تاريخ الرياضة الليبية قبل أيام أعمالها، وقامت بتسليمه لوزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي للاطلاع والتصديق عليه، وإحالته في صورته النهائية الكاملة إلى مجلس الوزراء لاعتماده، حسب صفحة وزارة الرياضة بدولة ليبيا عبر «فيسبوك».

يذكر أن القانون جاء بعد سلسلة اجتماعات ومشاورات ولقاءات ماراثونية على مستوى البلاد عقدتها اللجنة المكلفة بإشراف مباشر من وزير الرياضة، كما خرج لينظم عمل جميع المكونات الرياضية في البلاد، وحماية حقوق الرياضيين والإداريين والمدربين والعاملين في المجال كافة، بهدف إرساء دعائم الرياضة عامة والارتقاء بمستواها وتنظيم العلاقة بين مختلف أجسامها بما يتسق مع المواصفات والمعايير الدولية كافة.

على هامش اجتماع اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة الليبية. (صفحة وزارة الرياضة بدولة ليبيا عبر فيسبوك)

جانب من اجتماع اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة الليبية. (صفحة وزارة الرياضة بدولة ليبيا عبر فيسبوك)

على هامش اجتماع اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة الليبية. (صفحة وزارة الرياضة بدولة ليبيا عبر فيسبوك)