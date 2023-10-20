المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

سحبت في تونس قرعة مباريات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم لمنتخبات مواليد 2005-2006 المقررة في تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر.

المنتخب الوطني يصطدم بالمغرب

وأسفرت القرعة عن خوض المنتخب الوطني الليبي لأول مبارياته يوم 13 نوفمبر أمام نظيره المغربي، على أن يواجه المنتخب المصري يوم 15 نوفمبر في الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا.

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وسيخوض المنتخب الوطني الليبي مباراته الثالثة في بطولة شمال أفريقيا أمام المنتخب الجزائري يوم 19 نوفمبر، قبل أن يختتم مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب التونسي يوم 21 نوفمبر.