  • Alwasat News
Atwasat

المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 20 أكتوبر 2023, 04:51 مساء
المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا
شعار اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سحبت في تونس قرعة مباريات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم لمنتخبات مواليد 2005-2006 المقررة في تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر.

المنتخب الوطني يصطدم بالمغرب
وأسفرت القرعة عن خوض المنتخب الوطني الليبي لأول مبارياته يوم 13 نوفمبر أمام نظيره المغربي، على أن يواجه المنتخب المصري يوم 15 نوفمبر في الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا.

- مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

وسيخوض المنتخب الوطني الليبي مباراته الثالثة في بطولة شمال أفريقيا أمام المنتخب الجزائري يوم 19 نوفمبر، قبل أن يختتم مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب التونسي يوم 21 نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال ...
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي
لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو

لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو
النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم

النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم

النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها

رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. توقعات ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم

مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. توقعات ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ...
رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين

رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين
روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»

روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»
فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام

فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام
حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية

حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم ...
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات...
غدًا.. الاتحاد والنجم الأزرق في نهائي بطولة كأس السلة تحت 18 عامًا
غدًا.. الاتحاد والنجم الأزرق في نهائي بطولة كأس السلة تحت 18 ...
وزارة الداخلية تؤكد عدم ممانعتها حضور الجماهير مباريات الدوري الممتاز
وزارة الداخلية تؤكد عدم ممانعتها حضور الجماهير مباريات الدوري ...
6 توصيات لحفظ حق دارنس في الدوري الممتاز الـ «49»
6 توصيات لحفظ حق دارنس في الدوري الممتاز الـ «49»
مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026
مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات ......
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل ......
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
المزيد
المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا
المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال ......
جعيدة: دوري شهداء درنة تجسيد للمحبة بين الليبيين
جعيدة: دوري شهداء درنة تجسيد للمحبة بين الليبيين...
الأهلي بنغازي يدعو الجماهير للتظاهر اليوم دعمًا للقضية الفلسطينية
الأهلي بنغازي يدعو الجماهير للتظاهر اليوم دعمًا للقضية ......
مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026
مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث ......
6 توصيات لحفظ حق دارنس في الدوري الممتاز الـ «49»
6 توصيات لحفظ حق دارنس في الدوري الممتاز الـ «49»...
المزيد