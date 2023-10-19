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وزارة الداخلية تؤكد عدم ممانعتها حضور الجماهير مباريات الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 05:53 مساء
وزارة الداخلية تؤكد عدم ممانعتها حضور الجماهير مباريات الدوري الممتاز
وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين خلال الاجتماع الخميس 19 أكتوبر 2023 (حساب وزارة الداخلية على فسيبوك)
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أبدت وزارة الداخلية عدم ممانعتها حضور الجماهير مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم الذي ينطلق في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

اجتماع بوزارة الداخلية لمناقشة عودة الدوري الممتاز
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين اليوم الخميس، بقاعة ديوان الوزارة بخصوص الإعلان عن بدء مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، حسبما قالت وزارة الداخلية على صفحتها بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

حضر الاجتماع كل من الأمين العام لاتحاد كرة القدم، ورئيس لجنة المسابقات ونائبه للمنطقة الشرقية، ومدير شركة المنشآت الرياضية، ورئيس لجنة الأمن الرياضي، ومديري أمن مصراتة والزاوية، ومدير مكتب الوكيل، ومندوبين عن الجهات الأمنية لمناقشة تأمين الدوري العام للمجموعتين الشرقية والغربية، واعتماد الملاعب فنيًا وأمنيًا.

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وجرى الاستقرار خلال الاجتماع على ترحيل موضوع حضور الجمهور المباريات من عدمه إلي يوم الأحد المقبل بمقر اتحاد الكرة لوضع الترتيبات اللازمة، مع العلم بأن وزارة الداخلية لا تمانع من حضور الجمهور مباريات الدوري الممتاز.

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