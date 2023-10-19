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استعدادات مكثفة للفرق الليبية تمهيدا لانطلاق الجولة الأولى من الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 19 أكتوبر 2023, 02:19 مساء
استعدادات مكثفة للفرق الليبية تمهيدا لانطلاق الجولة الأولى من الدوري الممتاز
مباراة الأهلي بنغازي و الأهلي طرابلس في دور سداسي التتويج الموسم الماضي (فيسبوك)
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تكثف الفرق المشاركة في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم استعداداتها لبدء المنافسات الرسمية اعتبارا من يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري الذي سيشهد إقامة منافسات الجولة الأولى من الدوري.

اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الدوري الممتاز
وتقوم الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها قبل خوض الجولة الأولى، كما يقوم المدربون بالاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين أملا في تحقيق انطلاقة مميزة في الموسم الكروي الجديد.

وفيما لا تزال بعض الفرق تخوض معسكرات خارجية بهدف توفير ظروف استعداد أفضل وخوض مباريات ودية مع مدارس كروية مختلفة تمنح اللاعبين احتكاكا أفضل، تكتفي فرق أخرى بالاستعداد داخل ليبيا وفقا لظروفها الخاصة.

يشارك في الموسم الكروي الجديد 2023-2024 من الدوري الممتاز 21 فريقا بعد إعفاء فريق دارنس الذي تضررت منشآته بشدة جراء كارثة إعصار دانيال والسيول الجارفة التي ضربت مدينة درنة، وجرى تقسيم الفرق إلى مجموعتين بواقع عشرة فرق في المجموعة الأولى و11 فريقا في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الأولى فرق: الأهلي بنغازي والهلال والنصر والتحدي والأخضر والتعاون والصداقة والصقور والمروج والأنوار، بينما تضم المجموعة الثانية فرق: الأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والسويحلي والخمس والاتحاد المصراتي وأبوسليم والأولمبي وأساريا والملعب الليبي والبشائر.

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وقد وضعت لجنة المسابقات جدول الجولة الأولى من الدوري الممتاز بحيث تشهد المجموعة الأولى مباريات الصداقة مع التعاون، والنصر مع الأخضر، والأنوار مع الأهلي بنغازي، والهلال مع الصقور، والمروج مع التحدي، فيما لم تحدد لجنة المسابقات الملاعب التي ستقام عليها مباريات المجموعة الأولى حتى الآن.

أما المجموعة الثانية فستشهد إقامة مباريات الاتحاد المصراتي مع أبوسليم، والاتحاد مع المدينة، والأهلي طرابلس مع الملعب الليبي، والسويحلي مع الخمس، وأساريا مع الأولمبي، ولم تحدد لجنة المسابقات كذلك الملاعب التي ستقام عليها مباريات المجموعة الثانية حتى الآن، حيث قدمت لجنة معاينة الملاعب تقريرها إلى لجنة المسابقات من أجل اعتماد الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم.

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