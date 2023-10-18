شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عادل الخمسي، المحلل الرياضي بقناة «الوسط»، أن إنشاء رابطة للأندية خطوة في الاتجاه الصحيح قامت بها كل المسابقات المحلية المتطورة. كما أنها تتيح لاتحاد كرة القدم الابتعاد عن المشكلات، والنأى بنفسه عن أي شبهات بمحاباة نادٍ على حساب الآخر.

رابطة الأندية مطلب تجمع عليه الأندية

وقال عادل الخمسي لبرنامج «في التسعين»، الذي تبثه قناة «الوسط»، أن إنشاء رابطة لأندية الدوري الليبي خطوة ممتازة تصب في مصلحة الكرة الليبية، والدليل أن إنشاء تلك الرابطة كان مطلبا لكل الأندية الليبية التي أجمعت للمرة الأولى على رأي واحد.

وأضاف أن ترشيح شخصيات تفقه في القوانين واللوائح يهدف إلى تشكيل لجنة لوضع النظام الأساسي لرابطة الدوري الليبي، وهي أمور ممتازة في مصلحة الكرة الليبية.

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وأشار «الخمسي» إلى أن تكوين رابطة لأندية الدوري الليبي لا يعني أنها خطوة ضد اتحاد كرة القدم، أو أن تكوين تلك الرابطة يهدف إلى اتخاذ موقف ضد الاتحاد أو أشخاص به، بل إن الفرق المشاركة فعليا في المباريات ترغب في تولي زمام أمور الإشراف على مسابقاتها بنفسها، وهذا في مصلحة الكرة الليبية، ولإبعاد اتحاد الكرة عن المشكلات والانتقادات، وإعطائه فرصة التفرغ للمنتخبات المختلفة والتدريب والتطوير والاستثمار وزيادة الموارد، وغيرها من الأمور التي تدخل في صميم عمله.