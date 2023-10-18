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القمبري: دوري الطائرة الجديد السبت بمشاركة 12 فريقا على 3 مراحل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 01:59 مساء
القمبري: دوري الطائرة الجديد السبت بمشاركة 12 فريقا على 3 مراحل
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة وجدي القمبري. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة وجدي القمبري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن دوري الكرة الطائرة الجديد سينطلق السبت المقبل 21 اكتوبر الجاري، بمشاركة 12 فريقا، وزعت على مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى فرق: النصر والجزيرة والهلال والسويحلى وأساريا والبشائر، وتشكلت المجموعة الثانية من: الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد والمروج والأفريقي زليتن والاتحاد المصراتي.

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وأضاف القمبري: «ستتبارى كل مجموعة فيما بينها بدوري كامل من ذهاب وإياب، وتتأهل للمرحلة الثانية 8 فرق أصحاب التراتيب الأربعة الأولى في كل مجموعة».

وأكمل: «هذه المرحلة ستقام من ذهاب فقط، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة الثالثة والأخيرة (الدور الرباعي)، التى ستقام من مرحلتين ذهابا وإيابا، والفريق الأكثر نقاطا سيتوج ببطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة للموسم الرياضي الجديد 2023-2024».

مباريات الجولة الأولى  
تجرى مباريات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية السبت 21 أكتوبر 2023 بمباراتين في قاعة مصراتة، حيث سيواجه الاتحاد المصراتي ضيفه الأهلي بنغازي، والأهلي طرابلس يلتقي المروج. والأحد 22 أكتوبر، الأفريقي زليتن يستضيف الاتحاد.
 
والإثنين 23 أكتوبر 2023، تقام ثلاث مباريات لفرق المجموعة الأولى. ففي مجمع سليمان الضراط ببنغازي، يحل الجزيرة ضيفا على النصر، وفي طرابلس أساريا يلتقي البشائر، وبقاعة مصراتة السويحلي يستضيف الهلال.

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